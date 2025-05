Syrliga svaret – efter stjärnans skada

Roope Hintz tvingades lämna nattens Stanley Cup-match i smärtor efter en slashing från Darnell Nurse.

Efter matchen svarade Dallas-tränaren Pete DeBoer syrligt på frågan vad han tyckte om situationen.

– Tror någon att det inte skulle blivit fem minuter om Connor McDavid fått lämna isen på det sättet?

I inledningen av den tredje perioden tvingades Dallas Stars finske stjärnforward Roope Hintz lämna nattens Stanley Cup-match mot Edmonton Oilers i stora smärtor.

Detta efter att han träffats av en slashing över foten från motståndarbacken Darnell Nurse. Hintz kunde inte stödja på foten när han skulle ta sig av isen och återkom inte till spel under slutakten. Nurse fick initialt en femminutersutvisning för slashingen, men straffet sänktes till en tvåminutersutvisning efter att domarna videogranskat situationen.

När Stars tränare Pete DeBoer efter 0–3-förlusten fick frågan om hur han såg på situationen svarade han syrligt.

– Jag kommer att svara på din fråga med en motfråga. Tror någon att det inte skulle blivit fem minuter om Connor McDavid fått lämna isen på det sättet? säger DeBoer till AP.

Roope Hintz had to be helped off the ice after taking a slash from Darnell Nurse



Nurse received a two-minute minor for slashing on the play pic.twitter.com/1qHQRbbyHa