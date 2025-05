Revanschen: Spikade igen – igen

Stuart Skinner släppte in fem mål i match ett mot Dallas.

I natt fick Edmonton-målvakten sin revansch.

Skinner stoppade samtliga 25 skott i 3–0-segern – och höll sin tredje nolla i slutspelet.

Efter en svajig start på konferensfinalen mot Dallas Stars fick Edmonton Oilers målvakt Stuart Skinner revansch i natt.

Målvakten släppte in fem mål i match ett och har emellanåt varit ifrågasatt under Stanley Cup-slutspelet. Skinner tappade ett tag greppet om förstaspaden till Calvin Pickard under slutspelet, men i natt var 26-åringen felfri när Edmonton utjämnade konferensfinalen via en 3–0-seger.

Hållit nollan i alla segermatcher

Skinner räddade samtliga 25 skott i segermatchen och inkasserade sin tredje nolla i slutspelet. Därmed delar han ledningen för flest antal hållna nollor i årets slutspel med Floridas stjärnmålvakt Sergej Bobrovskij.

– Vi har visat prov på vår uthållighet, mognad och hur vi reagerar i många år nu. Som jag sa i början av slutspelet: det är en berg-och-dalbana. Det finns många toppar och dalar. Ibland speglar inte resultatet hur matchen faktiskt såg ut, säger Skinner till Sportsnet.

Faktum är att i alla matcher som Skinner vunnit i årets slutspel så har han hållit nollan. Nollan var hans tredje på de fyra senaste matcherna för han och Oilers.

– Det är en kombination av starkt defensivt spel, men det finns en anledning till att en nolla tillhör målvakten. Det är han som gör räddningarna och är den sista försvarslinjen. Han gjorde några viktiga räddningar, säger lagkamraten Zach Hyman till Edmonton Journal.

”Vi är rätt nöjda”

Framåt stod Ryan Nugent-Hopkins, Brett Kulak och Connor Brown för varsitt mål för Oilers, som nu vänder hem till Edmonton med 1–1 i matcher.

– Vi är rätt nöjda med var vi är just nu. Vi har gjort fem rätt bra perioder. Vi kom hit för att dela på matcherna och det har vi gjort. Nu måste vi backa upp det på hemmaplan, säger lagkaptenen Connor McDavid.

Match tre i Edmonton spelas under sena söndagskvällen, svensk tid.