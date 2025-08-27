Svensklaget i NHL blir kvar – efter rykten om flytt

San Jose Sharks har spelat i NHL sedan 1990.

Nu står det klart att det blir minst 26 år till i ligan.

Detta efter att organisationens vara eller icke vara i San Jose varit hotad.

I staden i Kalifornien ryms många svenska hockeystjärnor.

Foto: Bildbyrån

San Jose Sharks och kommunen i San Jose är överens – och NHL-laget blir kvar i minst 26 år till. Detta står klart efter att parterna kommit överens om att Sharks ska få hyra stadens multiarena SAP Center fram till och med säsongen 2050/51.

Det skriver San Jose Sharks på sin hemsida.

I samband med avtalsskrivandet kom båda parterna överens om att totalt investera över fem miljarder kronor i att rusta upp den 32 år gamla arenan.

Svenskkolonin kan bygga ny arena

Dessutom ska avtalet ha reglerat att man 2027 ska börja planera för en ny arena i San Jose.

Svensklaget San Jose Sharks hade kunnat fylla ett halvt landslag med William Eklund, Alexander Wennberg, Carl Grundström, John Klingberg, Timothy Liljegren, Filip Bystedt, Lucas Carlsson, Mattias Hävelid och Oskar Olausson.

Organisationen äger även rättigheterna till Leo Sahlin Wallenius och Axel Landén. Tidigare i sommar gjorde man andravalet i NHL-draften och valde därmed Michael Misa.