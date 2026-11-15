OS-stjärnan som hamnade i Södertälje: "En fantastisk upplevelse"

Peter Ferraro minns tillbaka på OS 1994 samt tiden i Södertälje.

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Inför säsongen 2004/05 värvade Södertälje två tvillingbröder som man hade stora förhoppningar på. Det handlade om Peter och Chris Ferraro. Bröderna hade spelat knappt 100 NHL -matcher var och två säsonger innan varit framstående i USA :s VM -lag. För Peter Ferraros del blev det bara tolv matcher i SSK-tröjan innan tvillingarna lämnade för spel i AHL med Syracuse Crunch.

– Port Jefferson är staden där Chris och jag föddes, men vi växte upp i Sound Beach. Ingen av orterna var särskilt stora sport- eller hockeystäder, berättar Peter Ferraro för hockeysverige.se/OLD SCHOOL HOCKEY och fortsätter:

– Vi började spela hockey eftersom våra två äldre bröder spelade. De båda inspirerade även oss att börja.

Bröderna spelade även i Suffolk strax söder om Norfolk.

– Vår tid i Suffolk var ganska kort och vi hade begränsade möjligheter att utvecklas som hockeyspelare där.

– I stället var jag och Chris tvungna att fortsätta utvecklas genom att resa till Philadelphia, Boston och Kanada. Trots det har vår tid i Suffolk alltid varit minnesvärd, och det är en vacker plats att bo på.

Spelade JVM i Sverige – mot Peter Forsberg

Efter två säsonger på Tabor Academy flyttade bröderna till USHL och spel för inledningsvis Dubuque Fighting Saints och sedan Waterloo Blackhawks.

– Innan min första säsong i Dubuque genomgick jag en knäoperation och missade första halvan av säsongen. Jag återhämtade mig bra och avslutade sedan säsongen på ett bra sätt (21 mål och totalt 52 poäng på 29 matcher).

– Både Dubuque och Waterloo hjälpte oss att ta vårt spel till nästa nivå. USHL var den bästa juniorligan i USA och gav oss de bästa möjligheterna till exponering och utveckling.

– Tränarna gav också Chris och mig precis den förberedelse vi behövde inför landslaget och draftåret.

Tvillingarna Peter och Chris Ferraro.

Foto: Arkivbild

Det blev två Junior-VM för bröderna Ferraro, 1992 och 1993.

– Junior-VM var en spännande period i våra karriärer. Då insåg vi att internationell hockey var den bästa i världen och att vi behövde lyckas där för att sedan klara av att spela på den allra högsta nivån.

– Jag minns väldigt väl turneringen i Sverige 1993 och att där få spela mot Peter Forsberg, Markus Näslund och Niklas Sundström. Det var en ära att möta dem. De var på en helt annan nivå och den kedjan var väldigt rolig att se spela. Jag visste redan då att alla tre skulle ha fina karriärer i NHL.

Draftades av New York Rangers: "Spelade i samma kedja som Jágr och Gretzky"

Peter Ferraro draftades i första rundan av New York Rangers 1992 och debuterade i NHL 1995/96.

– Min första NHL-match är höjdpunkten i min karriär. Min bror gjorde mål i sin första match och fick assist till det av både mig och Brian Leetch.

– Jag minns att jag spelade i samma kedja som min bror och Ken Gernander, säger Peter Ferraro som fortsätter med att hylla flera av spelarna som var med i Rangers lag vid den här tiden.

– Mark Messier och Brian Leetch var fantastiska lagkamrater och självklart också fantastiska spelare. Att få spela i samma lag som Hall of Fame-spelare var en enorm ära. Wayne Gretzky spelade också i vårt lag då. Att få spela med den störste spelaren genom tiderna är svårt att beskriva med ord.

Det blev 92 NHL-matcher för Peter Ferraro.

Foto: Arkiv

Efter tre säsonger i Rangers organisation där Peter Ferraro inte tog en ordinarie tröja trejdades han 1998 till Pittsburgh Penguins. Säsongen efter blev det flytt till Boston Bruins.

– Att först flytta till Pittsburgh och sedan Boston var fantastiska erfarenheter, men jag hade föredragit att ha fått en längre karriär i New York Rangers. På den tiden fanns inget lönetak och det var mycket svårt för unga spelare att ta en ordinarie plats i NHL om man inte var exceptionell, som exempelvis Forsberg.

– Vi fick ändå chansen under åren i NHL att spela i samma kedja som spelare som Jaromír Jágr, Wayne Gretzky, Mark Messier och många andra Hall of Fame-legendarer.

– Att fått spela 92 matcher i NHL är stort för mig. Självklart hade jag velat spela fler matcher, men jag är inte besviken. Chris och jag är stolta över att veta att vi banade väg för Long Island-spelarna som idag spelar i NHL.

Peter Ferraro och Chris Ferraro spelade tillsammans hela karriären

Du spelade hela din karriär med din tvillingbror, Chris, hur har den känslan varit?

– Att få spela tillsammans med min tvillingbror har varit den största gåvan och välsignelsen i mitt liv. Tvillingarna Sedin skulle säkert hålla med om det, säger Peter Ferraro med ett leende och fortsätter:

– Chris var en mycket komplett spelare. Han spelade bra både med och utan puck. Han var center, en skicklig framspelare och gjorde spelarna runt om sig bättre.

– Jag var mer av en målskytt och sköt så fort jag fick chansen. De flesta av mina mål kom tack vare min brors fantastiska spelsinne och förmåga att skapa målchanser.

Peter och Chris Ferraro tillsammans i Södertälje.

Foto: Sören Andersson/Bildbyrån

Så hamnade tvillingarna i Södertälje

Efter att ha trejdats till Washington Capitals inför säsongen 2001/02 följde tre säsonger där det blev mestadels spel i AHL för Portland Pirates och Springfield Falcons. Efter säsongen 2003/04 ville bröderna se sig om efter något nytt jobb. Samtidigt flaggade NHL för att det skulle bli lockout

– Vår agent hade kontakter i de europeiska ligorna. Samtidigt ville jag och Chris spela i Sverige under lockouten. Då blev det Elitserien . Södertälje blev en fantastisk upplevelse för oss. Sedan var såklart spelet väldigt annorlunda jämfört med vad vi var vana vid.

– Vi hade Timo Lahtinen som tränare och han var bra. Han höll i bra träningar och vi lärde oss mycket på kort tid.

– Sedan bodde vi i Stockholm, inte i Södertälje. Södertälje var absolut en vacker stad, men vi ville bo i Stockholm.

Det blev bara tolv matcher i SSK-tröjan för Peter Ferraro.

Foto: Björn Tilly/Bildbyrån

Jonas Andersson minns Ferraro-bröderna: "Körde på hårdast av alla"

Jonas Andersson spelade tillsammans med Peter och Chris Ferraro i Södertälje:

– Båda var väldigt seriösa och professionella. De var tilltänkta som förstalina-spelare, men i och med lockouten fick de aldrig den rollen fram till dess att Mats Hallin frös ut bröderna. Det trots att det var Peter och Chris som körde på hårdast av alla utan att klaga.

– Hade det inte blivit lockout tror jag att Peter och Chris kunde varit framgångsrika i Sverige under många år.

Peter Popovic:

– Jag minns att bröderna var intensiva på isen.

Jonas Andersson spelade med bröderna i Södertälje.

Foto: Arkivbild & Ronnie Rönnkvist

Gjorde succé för USA under OS 1994

Efter tiden i Södertälje kom Peter Ferraro att spela i Tyskland och AHL för att sedan avsluta karriären med två säsonger i Las Vegas Wranglers som spelade i ECHL. Idag spelar hans brorson, Evan, i NAHL för New Hampshire Mountains Kings.

Peter Ferraros första stora turnering på seniornivå var OS i norska Lillehammer 1994. Där svarade han för sex mål på åtta matcher. USA slutade åtta i en turnering som vanns av Sverige.

– Lillehammer var fantastiskt, säger Peter Ferraro samtidigt som han spricker upp i ett leende.

– Även om vi i USA inte spelade bra hade vi ett starkt lag och hade haft en bra turné med OS-laget fram till dess, men när vi kom till Lillehammer föll allt samman. Under den turneringen spelade jag oftast i samma kedja som Todd Marchant och Craig Johnston. Vi tre var lagets förstakedja.

– USA:s lag hade spelat tillsammans under sex månader innan OS-turneringen. Dave Sacco var med i det här laget liksom Brian Rolston, Ted Drury, John Lilley, Peter Ciavaglia (spelade då för Leksand), Mike Dunham, Garth Snow…

– Vi turnerade runt i hockeyvärlden och jämfördes med det amerikanska laget från 1980.

Peter Ferraros andra stora internationella turnering var VM 2003 i Finland där USA missade kvartsfinalplatserna och fick i stället spela nedflyttningsserien.

– VM 2003 var en bra erfarenhet, men vi fick en tuff start. Vi lyckades vinna våra tre sista matcher, vilket var en stor lättnad, avslutar Peter Ferraro som idag fortfarande jobbar inom hockey och har haft tillsammans med Chris hockeyskolor.