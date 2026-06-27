Adam Edströms karriär fortsätter i Nashville Predators.

Foto: Dennis Schneidler-Imagn Images / USA TODAY Sports

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har bytts draftval hejvilt här i Buffalo under lördagen. Samtidigt har vi också fått se en spelare blivit inblandad. Det handlade då också om svensken Adam Edström. Han får nu lämnar Rangers för att istället gå till Nashville Predators.

Massimo Rizzo och val 148 i årets draft går åt andra hållet.

Den svenska bjässen, som mäter 201 centimeter, åkte över till New York efter säsongen 22/23. Det efter att ha gått hockeygymnasium i Mora och sedan spelat i 189 SHL-matcher med Rögle.

I Nordamerika har 43 matcher i AHL och 97 i NHL. Under den gångna säsongen gjorde han fem poäng på 35 matcher i Rangers.

Nu väntar alltså en fortsättning på karriären i Predators organisation. Där blir han lagkamrat med Filip Forsberg och Adam Wilsby som har kontrakt över den kommande säsongen. Nashville har missat slutspel två år i rad och det återstår nu att se om Adam Edström kan få en större roll där än vad han har haft i Rangers.