Wilmer Skoog, 26, fick debutera i NHL efter tre säsongen i AHL.

Debuten skedde i andrakedjan för regerande mästarna Florida Panthers i segern mot Toronto Maple Leafs med 6–2.

– Det var fantastiskt. Bara att vara runt detta och vara en del av detta och vinna matchen på det var fantastiskt. Det var riktigt roligt, säger Wilmer Skoog efter matchen.

Wilmer Skoog fick göra debut i Scotiabank Arena. Foto: Alamy

Wilmer Skoog kallades upp inför matchen mot Toronto Maple Leafs. Det dröjde inte innan han fick göra sin efterlängtade debut. Efter tre år i AHL var det till slut dags. I matchen mot Toronto spelade han så högt som i andrakedjan och gjorde nästan 16 minuter ute på isen.

Under den här säsongen har han stått för 37 poäng varav 18 mål på 59 matcher för Charlotte Checkers i AHL. Debuten i NHL kom också i Wilmer Skoogs sista kontraktsår – så vad som sker framöver för Skoog får vi nu se.

– Det var fantastiskt. Bara att vara runt detta och vara en del av detta och vinna matchen på det var fantastiskt. Det var riktigt roligt, säger Wilmer Skoog efter matchen.

26-åringen är en vänsterfattad forward/center vars enda seniorerfarenhet från Sverige är tolv matcher i Hockeyettan för Västerås IK 2017/18. Sedan blev det spel i NAHL och NCAA innan Charlotte Checkers plockade upp forwarden. Tre år senare fick han alltså chansen i Florida Panthers.

För Panthers del återstår bara två NHL-matcher på säsongen och inget slutspel är nåbart för de två senaste säsongernas mästare. Det återstår att se om det blir ytterligare speltid mot New York Rangers och Detroit Red Wings för Skoog.