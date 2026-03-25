Svensken målskytt – och kastade handskarna

Otto Stenberg hade en mycket händelserik natt.

I St. Louis Blues hemmaseger mot Washington Capitals kastade han handskarna mot gamla JVM-rivalen Ryan Leonard – och lyckades göra mål.

Otto Stenberg i rampljuset. Foto: Bildbyrån

Otto Stenberg, 20, gjorde sitt andra NHL-mål i natt. Framspelad av svenskbekantingen Dalibor Dvorsky och svenske Jonatan Berggren stod han för det mycket viktiga 2–0 målet i 3–0 segern mot Washington Capitals i den tredje perioden.

Målet var ett klapp-klapp mål där Stenberg stod omarkerad vid bortre stolpen och kunde styra in pucken.

– Det var först en snygg pass från Berggren till Dvorsky, säger han till NHL.com och fortsätter.

– Jag stannade vid den bortre stolpen och Dvorsky fann mig, så det var bara en ”tap-in”.

Men det var inte det som hamnade i fokus efter matchen. Det var nämligen när han i den andra perioden stod för en rejäl tackling mot Ryan Leonard som amerikanen lessnade och ville ge tillbaka. Det slutade i en fajt som Leonard stod som ”segrare” i.

#ALLCAPS RYAN LEONARD FIRST NHL FIGHT. He defends himself after being hit up high by stenberg pic.twitter.com/dQaAtB7frP — Capitals Replays 🍁 (@capsreplays) March 25, 2026

Gammalt groll (?) bakom fajten

Leonard var med och vann JVM med USA i Göteborg 2024 (och för den delen 2025). Då kastade den nu 21-årige centern en slängkyss mot de svenska spelarnas flickvänner under JVM-finalen. I den matchen stod Otto Stenberg på andra sidan i en blågul tröja.

Otto Stenberg har spelat sex raka NHL-matcher. Innan dess spenderade han drygt fem veckor i AHL. Det var den åttonde januari i år som första NHL-målet kom i förlusten mot Chicago Blackhawks (2–7).

