Svensken blev matchhjälten – i rivalmötet

Den 27-årige svensken Jesper Bratt klev fram i stormatchen och avgjorde när New Jersey körde över New York Rangers.

Det tippade topplaget har stått för en fiaskosäsong, men natten till torsdag klev Jesper Bratt upp på 54 poäng för säsongen med två poäng i segern.

Jesper Bratt stod för det avgörande målet mot Rangers

Det blev en svensk duell mellan New York Rangers Mika Zibanejad och New Jerseys Jesper Bratt, där den sist nämnda klev in och stod för det avgörande målet.

I den 17:e minuten av första perioden stod 27-åringen för en assist till lagkaptenen Nico Hishier som kvitterade resultatet till 1-1.

Sedan var det den svenske konkurrenten Zibanejad som visade upp sin närvaro när han stod för 2-2 målet i den andra perioden.

Den svenska NHL-stjärnan Jesper Bratt klev fram som matchhjälte när han gjorde det sista och avgörande målet. New Jersey besegrade New York Rangers med 6-3 i rivalmötet.

Segern innebär att New Jersey nu har tre raka vinster och fortsätter jakten på en slutspelsplats i NHL. Laget ligger tio poäng bakom både Boston Bruins och Detroit Red Wings i kampen om de två wildcard-platserna i den östra konferensen.

