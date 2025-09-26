Simon Edvinsson skulle missa hela försäsongen på grund av en underkroppsskada – det var prognosen innan Detroits träningsläger drog igång. Nu är den 22-åriga försvararen tillbaka på is tidigare än förväntat.

– Han är faktiskt på is tidigare än vad vi trodde, säger huvudtränare Todd McLellan till Detroithockeynow.

Simon Edvinsson är på bättringsvägen. Foto: Matt Blewett/Bildbyrån.

Tidigare i september meddelades det att den svenska försvararen Simon Edvinsson skulle missa försäsongen i NHL, detta på grund av en underkroppsskada. 22-åringen har dock gjort snabba framsteg och gick på is under Detroit Red Wings torsdagsträning.

Simon Edvinsson slog sig i NHL-truppen under fjolårssäsongen och noterades för 31 poäng (7+24) på 78 matcher. Han var också en av de försvarare som fick mest förtroende, då bara Moritz Seider och Ben Chiarot loggade mer istid. Edvinsson ser alltså ut att göra framsteg i sin rehab, men Detroits huvudtränare Todd McLellan vill inte ändra på tidsplanen klubben har för 22-åringen.

– Det är någonting som skulle hålla honom av isen ett litet tag. Han är faktiskt på is tidigare än vad vi trodde, men vi kommer inte riskera någonting. Han gör stora framsteg, säger McLellan.

Prognosen är att Edvinsson ska vara redo för spel i samband med NHL-premiären mot Montreal Canadiens.

Source: Simon Edvinsson @ Elite Prospects