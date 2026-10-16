Svaret – efter oroväckande bilderna på Viggo Björck

Viggo Björck utgick i nattens möte med Chicago Blackhawks – men återkom och kunde avsluta matchen. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det var en tung gårdag för Winnipeg Jets.

Inte nog med att laget föll med 3–4 efter förlängning i bortamötet med Chicago Blackhawks. Laget drabbades även av några olyckliga besked då toppbacken Josh Morrisseys skadestatus gick från dag-för-dag till vecka-för-vecka. Samtidigt skadade sig veteranforwarden Vlad Namestnikov på morgonvärmningen och kunde inte spela.

Matchen i sig innehöll också ett nervöst ögonblick innefattande Viggo Björck. Den svenske rookie utgick nämligen efter att ha grinat illa då han delat ut en tackling på motståndarbacken Ethan Del Mastro i den andra perioden.

Björck försvann sedan ut i omklädningsrummet.

Skar av Viggo Björcks skridskosnören

Glädjande nog återvände han och kunde slutföra matchen. Det visade sig nämligen att Del Mastros skridskoskena hade träffat Björcks vänstra skridsko i samband med tacklingen. Den skar i sin tur upp 18-åringens skridskosnören, men utan att skada hans fot. Det meddelade coachen Scott Arniel efter matchen.

Viggo Björck jagar fortfarande sin första NHL-poäng. Han lämnade isen poänglös i mötet med kompisen Anton Frondell i natt och har hittills två utvisningsminuter på sitt konto sju matcher in på NHL-karriären. Ynglingen har dock fått en hel del beröm för sitt mogna tvåvägsspel.

Chicago vann nattens match efter att backen Artjom Levsjunov svarat för övertidsmålet som gav Blackhawks sin tredje tvåpoängare på de åtta första matcherna. Connor Bedard sköt säsongens första mål efter att ha gjort comeback efter sin axeloperation tidigare i veckan.

Winnipeg har fyra segrar på sina sju första matcher.