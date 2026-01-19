Matthew Tkachuks betydelse för Florida Panthers två raka Stanley Cup-titlar har varit enorm.

Nu återvänder han från sin skada, berättar han själv för Miami Herald.

Matthew Tkachuk, Florida Panthers, är tillbaka efter sin jobbiga skada. Foto: Bildbyrån

Florida Panthers har haft en ganska tuff höst i NHL och kan inte ens räknas in som ett givet slutspelslag. Trots alla framgångar de senaste åren. Efter en längre skadeperiod, kan de dock komma med ett glädjebesked nu. Det är nämligen så att Matthew Tkachuk är tillbaka och kommer att kunna spela i natt igen.

28-åringens senaste match var den sista Stanley Cup-finalen mot Edmonton Oilers. Därmed har han inte kunnat spela sedan titelparaden efter andra raka triumfen i NHL.

I natt möter Florida Panthers San Jose Sharks på hemmais. Då är han tillbaka i spel.

– Jag sa till dem att slänga mig rakt in i elden. Jag är inte tillbaka bara för att doppa tårna i vattnet, säger han enligt flera amerikanska medier, däribland Miami Herald.

Matthew Tkachuk blev uttagen till USA:s OS-lag och väntas bli en nyckelspelare i jakten på guld. Det blev även lillebrorsan Brady, som spelar för Ottawa Senators.

