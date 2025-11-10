Superformen: Nio poäng – på två matcher

Nathan MacKinnon rycker i toppen av NHL:s poängliga.

I natt stod Colorados superstjärna för fem poäng i övertidssegern (5–4) mot Vancouver – och har nu gjort nio poäng på två matcher.

Nathan MacKinnon var dominant i nattens övertidsseger.

Foto: Darryl Dyck/AP/Alamy

Leo Carlsson hänger med i toppen av NHL:s poängliga efter att ha gjort två mål i Anaheims 4–1-seger mot Winnipeg i natt, men svensken tappar ändå mark i poängligaracet.



Detta efter att Colorados superstjärna Nathan MacKinnon hamnat in ett ordentlig poängstim. 30-åringen följde upp helgens fyrapoängsmatch borta mot Edmonton med att stå för fem poäng och vara involverad i samtliga fem mål när Colorado i natt besegrade Vancouver med 5–4 efter övertidsspel.



MacKinnon öppnade matchen genom att göra två mål inom loppet av en och en halv minut i den första perioden, innan han fanns med i förarbetet till ytterligare tre mål i den tredje perioden. Det var elfte gången i NHL-karriären som MacKinnon noterades för fem poäng i en och samma NHL-match och nattens poängshow gör att 30-åringen nu har skrapat ihop 29 poäng (14+15) på 16 matcher den här säsongen.

Fyra poäng före Carlsson och Bedard

Den poängnoteringen gör att MacKinnon toppar NHL:s poängliga fyra poäng före delade tvåorna Leo Carlsson och Connor Bedard, som båda samlat på sig 25 poäng den här säsongen.



I nattens möte mellan Vancouver och Colorado stod Canucks svenske forward Linus Karlsson för sitt första mål för säsongen, då han tryckte in en retur genom att dra pucken mellan sina egna ben och sprätta in den i målburen bakom MacKenzie Blackwood.



Karlsson var den enda svensken i Canucks som noterades för en poäng i matchen, medan Victor Olofsson blev den enda av svenskarna i Colorado att skriva in sig i poängprotokollet via en assist.

Vancouver Canucks – Colorado Avalanche 4–5

Vancouver: Linus Karlsson (1), Kiefer Sherwood (10), Drew O’Connor (4), Jake DeBrusk (5).

Colorado: Nathan MacKinnon 2 (14), Artturi Lehkonen 2 (6), Gavin Brindley (3).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.