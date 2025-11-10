Formstarka Anaheim Ducks vann mot Winnipeg
- Seger för Anaheim Ducks med 4–1 mot Winnipeg
- Anaheim Ducks nionde seger på de senaste tio matcherna
- Leo Carlsson matchvinnare för Anaheim Ducks
4–1 (2–0, 1–1, 1–0) blev resultatet när Anaheim Ducks och Winnipeg möttes i Honda Center på måndagen. I och med detta har Anaheim Ducks hela sju raka segrar i NHL.
Anaheim Ducks–Winnipeg – mål för mål
Anaheim Ducks tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Winnipeg reducerade dock till 2–1 genom Kyle Connor tidigt i andra perioden av perioden.
Efter 11.48 gjorde Anaheim Ducks 3–1 genom Beckett Sennecke som gjorde sitt andra mål. 2.47 in i tredje perioden slog Leo Carlsson till återigen framspelad av Chris Kreider och Jackson Lacombe och ökade ledningen.
Det här betyder att Anaheim Ducks är kvar i serieledning och Winnipeg stannar på femte plats, i tabellen.
Onsdag 12 november möter Anaheim Ducks Colorado borta 03.30 och Winnipeg möter Vancouver borta 04.00.
Anaheim Ducks–Winnipeg 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)
NHL, Honda Center
Första perioden: 1–0 (7.18) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Drew Helleson), 2–0 (19.03) Leo Carlsson (Troy Terry, Chris Kreider).
Andra perioden: 2–1 (24.22) Kyle Connor (Josh Morrissey, Mark Scheifele), 3–1 (31.48) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Mason McTavish).
Tredje perioden: 4–1 (42.47) Leo Carlsson (Chris Kreider, Jackson Lacombe).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Anaheim Ducks: 5-0-0
Winnipeg: 2-0-3
Nästa match:
Anaheim Ducks: Colorado Avalanche, borta, 12 november
Winnipeg: Vancouver Canucks, borta, 12 november
