Formstarka Anaheim Ducks vann mot Winnipeg

Seger för Anaheim Ducks med 4–1 mot Winnipeg

Anaheim Ducks nionde seger på de senaste tio matcherna

Leo Carlsson matchvinnare för Anaheim Ducks

4–1 (2–0, 1–1, 1–0) blev resultatet när Anaheim Ducks och Winnipeg möttes i Honda Center på måndagen. I och med detta har Anaheim Ducks hela sju raka segrar i NHL.

Anaheim Ducks–Winnipeg – mål för mål

Anaheim Ducks tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Winnipeg reducerade dock till 2–1 genom Kyle Connor tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 11.48 gjorde Anaheim Ducks 3–1 genom Beckett Sennecke som gjorde sitt andra mål. 2.47 in i tredje perioden slog Leo Carlsson till återigen framspelad av Chris Kreider och Jackson Lacombe och ökade ledningen.

Det här betyder att Anaheim Ducks är kvar i serieledning och Winnipeg stannar på femte plats, i tabellen.

Onsdag 12 november möter Anaheim Ducks Colorado borta 03.30 och Winnipeg möter Vancouver borta 04.00.

Anaheim Ducks–Winnipeg 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (7.18) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Drew Helleson), 2–0 (19.03) Leo Carlsson (Troy Terry, Chris Kreider).

Andra perioden: 2–1 (24.22) Kyle Connor (Josh Morrissey, Mark Scheifele), 3–1 (31.48) Beckett Sennecke (Cutter Gauthier, Mason McTavish).

Tredje perioden: 4–1 (42.47) Leo Carlsson (Chris Kreider, Jackson Lacombe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 5-0-0

Winnipeg: 2-0-3

Nästa match:

Anaheim Ducks: Colorado Avalanche, borta, 12 november

Winnipeg: Vancouver Canucks, borta, 12 november