Tidigare pokerproffs het kandidat till prominenta NHL-jobb

Två NHL-klubbar i Eastern Conference riktar nu blickarna mot en av hjärnorna bakom Florida Panthers framgångssaga – det före detta pokerproffset Sunny Mehta. Analysprofilen kan bli en nyckelfigur i nästa stora ombyggnad i ligan.

Sunny Mehta, en tidigare profesionell pokerspelare och musiker, har getts tillstånd av Florida Panthers att intervjuas av New Jersey Devils och Toronto Maple Leafs. Foto: NHL.com

Ett par lag i Eastern Conference uppges ha riktat in sig på en person som spelat en viktig roll i att bygga ett av decenniets mest dominanta lag.

Enligt Pierre LeBrun på The Athletic har både Toronto Maple Leafs och New Jersey Devils fått tillstånd att prata med Sunny Mehta, assisterande general manager och analyschef i Florida Panthers.

Detta sker samtidigt som båda klubbarna letar efter en ny general manager, efter att ha gjort sig av med sina tidigare hockeychefer. Toronto sparkade Brad Treliving den 30 mars, medan Tom Fitzgerald lämnade New Jersey i måndags.

Att Mehtas namn kopplas till båda lagen är logiskt – särskilt när det gäller Devils. Han växte upp i delstaten och arbetade i organisationen mellan 2014 och 2018 som analyschef, där han byggde upp NHL:s första heltidsanställda analysavdelning. Även om det skedde under en annan ledning har Mehta en tydlig koppling till klubben och besitter verktygen för att bli ett starkt val för att styra laget i rätt riktning.

När det gäller Maple Leafs finns en tydlig vilja att få in någon med Mehtas kompetens. Under en uppmärksammad presskonferens förra veckan sa MLSE:s vd Keith Pelley att han vill anställa någon som är mer “datadriven” – en profil som stämmer väl in på Mehta.

Mehta anslöt till Panthers 2020 som vice president för hockeystrategi och analys. Två år senare befordrades han till assisterande GM och, tillsammans med general managern Bill Zito, bidrog han till att bygga ett lag som vann två raka Stanley Cup-titlar.

47-årige Mehta, som har en bakgrund som både professionell pokerspelare och musiker, har även arbetat för Phoenix Coyotes och Washington Capitals innan flytten till Florida.

Eftersom alla tre lag ser ut att missa Stanley Cup-slutspelet kommer Devils och Maple Leafs att ha gott om tid att prata med Mehta och avgöra om han är rätt person att leda deras respektive organisationer tillbaka till toppen.