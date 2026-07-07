"Suddens" Toronto värvar - Daniel Alfredsson

Mats Sundin och John Chayka plockar in Daniel Alfredsson. Foto: Bildbyrån.

Toronto har byggt upp rejält till kommande säsong. Man har gjort stora förändringar i spelartruppen, man har bytt general manager och tränare, och Mats Sundin har fått en tung roll som Senior Advisor.

Nu får han sällskap av ytterligare en svensk legendar. "Suddens" Toronto Maple Leafs har nämligen värvat Daniel Alfredsson från Ottawa Senators.

"Alfie" har de tre senaste säsongerna varit assisterande tränare för Senators, och kommer nu få en ännu tyngre roll i Maple Leafs. Han förväntas nämligen blir "associated head coach" till Jim Hiller. Det är en tjänst som ligger strax ovanför en traditionell assisterande coach i hierarkin, men snett under huvudtränaren.

– Daniels erfarenhet, ledarskap och förståelse för spelet talar för sig själva, säger Jim Hiller.

Daniel Alfredsson gör känslig flytt

Men även om Alfredsson får en tung roll är det en flytt som rör upp känslor i Kanada. Ottawa och Toronto är bittra rivaler och rivaliteten var kanske som allra hetast under åren då Alfredsson var kapten för Ottawa medan Mats Sundin var kapten för Toronto. Parallellt med det firade duon stora framgångar med Tre Kronor.

Nu får de återigen jobba ihop igen - om än inom helt olika delar av organisationen.

Alfredsson spelade för Torontos rivaler 1995 till 2013 och var lagkapten för Senators från 1999.