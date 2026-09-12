Succéstarten: Viggo Björck nätar direkt för Winnipeg

Viggo Björck nätade direkt i första Winnipeg-matchen.

Foto: X (skärmdump/montage).

Många hade sett framför sig hur Viggo Björck vid den här tiden skulle förbereda sig för ett rejält SHL-genombrott i Djurgårdens IF Hockey, men istället befinner sig nu sommarens toppval i NHL-draften i Nordamerika för att redan nu slå sig in i NHL.

Idag, lördag, fick vi också se första steget mot den där platsen i Winnipeg Jets.

På plats i Quebec inledde nämligen 2026 års upplaga av Prospect Challenge där Björck, med fler, gör sitt för att bevisa att de kan vara en viktig del av NHL-klubbarnas framtid redan innan den stora NHL-campen. Montreal Canadiens stod för motståndet och ja, såklart öppnade svensken målskyttet.

Med 6.40 kvar på den andra perioden gjorde Viggo Björck det han gjort så många gånger på U16-, U18-, U20- och seniornivå. Han tog med sig pucken från egen zon, över hela banan, spelade en väggpass med sin lagkamrat, Brayden Yager, och avslutade sedan själv genom att smyga runt buren köksvägen.

Målet var Björcks första i NHL-klubben – i den första matchen i Winnipeg-tröjan.

Hyllas redan i Winnipeg: "Det jag verkligen gillar"

Det hela kommer även efter att tränaren i AHL-laget, Manitoba Moose, hyllat Björck för sitt sätt att vara under de första dagarna borta i Nordamerika.

– Han har roligt. Han uppträder väl, uttrycker sig väl och är intresserad, sa Mark Morrison under fredagen.

– Och det jag verkligen gillar är att jag ser honom med olika spelare hela tiden.

Viggo Björck var som vanligt ödmjuk inför det hela.

– Jag tänker bara försöka spela mitt eget spel, på det sätt jag är van vid. Jag ska inte försöka ändra på något eller vara någon jag inte är. Bara spela mitt spel, gå ut och ha kul. Det är ju trots allt hockey, sa han inför första matchen.

Toronto Maple Leafs och Ottawa Senators är de andra lagen som är med i Prospect Challenge 2026. I Winnipeg Jets trupp hittar vi även Fabian Wagner och Alfons Freij.

Se Viggo Björcks mål här