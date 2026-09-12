Här gör Lasse Johansson (!) mål för Frölunda

Lasse Johansson nätade i CHL-mötet.

Foto: Bildbyrån och Viaplay (skärmdump).

Frölunda HC har hämtat sig efter 2–5-förlusten mot Kölner Haie tidigare i veckan, men inte heller Storhamar blev helt enkla att slå.

Målet framåt trillade in, både till 1–0, 2–2, 3–2, 4–3 och 5–3 men att det blev just de siffrorna vittnade återigen om lite för många insläppta åt andra hållet. Lars Johansson vaktade kassen och räddade totalt 17 skott, men denna dag gick det inte att klandra honom.

Med bara sekunder kvar att spela var det just den 39-årige målvakten som lyfte pucken i tom bur till 5–3.

Storhamar hade tagit ut målvakten och legat på, men när pucken letade sig ner till Johansson tvekade han inte en sekund. På Linus Ullmark-manér lyfte han den över hela isen och över mållinjen.

Lasse Johansson har aldrig tidigare gjort mål, men på senare tid har sådana som Linus Ullmark och Filip Gustavsson visat vägen med samma typ av mål, fast i NHL.

Tömmernes: "Samtidigt vill vi städa upp defensiven"

Johanssons mål blev ett positivt slut på en match som i övrigt skapade lite fortsatt missnöje kring defensiven.

– Jag fick en bra pass av Fagemo och vi har bra skymning framför mål, jag tror det är Cederqvist som gör ett fantastiskt jobb. Jag får igenom pucken och då blir det svårt för målvakten. Skönt att vi gör lite mål, men samtidigt vill vi städa upp defensiven, sa Henrik Tömmernes i Viaplays sändning inför tredje perioden.

Målet Tömmernes beskriver innebar 2–2 efter att Storhamar vänt det tidiga underläget. Dock skulle varken detta eller 3–2 från Linus Högberg ge en ledning inför sista 20.

Amil Krupic, tidigare i Hockeyallsvenskan, stod nämligen för 3–3 sent i mittenakten. Ett mål som Frölunda och Robert Ohlsson utmanade utan framgång.

– De utmanade för offside. Jag vet inte, jag satt och bad till högre makter, sa Krupic i Viaplay.

Linus Högberg gjorde sitt andra vid 4–3 innan Johansson lyfte in sista pucken.

Se Lasse Johanssons mål här: