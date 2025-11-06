Succén: 19-åringen toppar NHL:s poängliga

Macklin Celebrini är på väg att växa ut till en superstjärna i NHL.

I natt stod 19-åringen för tre poäng i San Joses 6–1-seger mot Seattle – och toppar nu NHL:s poängliga.

Macklin Celebrini (höger) toppar nu NHL:s poängliga.

Foto: Steven Bisig/Imagn Images/Bildbyrån

Supertalangen håller på att bli en superstjärna.



19-årige Macklin Celebrini har fått en flygande start på NHL-säsongen med San Jose Sharks och fyllde i natt på sitt poängkonto med ytterligare tre poäng i Sharks 6–1-seger över Seattle Kraken.



Poängen innebär att Celebrini nu har skrapat ihop 21 poäng (8+13) på 14 matcher för Sharks denna säsong, vilket gör att han efter nattens segermatch toppar NHL:s poängliga tillsammans med Connor McDavid.

Snittar en poäng per match i NHL-karriären

Enligt NHL PR blev Celebrini i natt den sjätte tonåringen i ligans historia att nå 20 poäng på 14 matcher eller färre, där han nu delar sällskap med Bryan Trottier (elva matcher), Steve Yzerman (tolv matcher), Wayne Gretzky (tolv matcher), Sidney Crosby (13 matcher) och Gaye Stewart (14 matcher).



Celebrini, som draftades som första spelare i draften sommaren 2024, har varit en stark poängproducent sedan han klev in i ligan som 18-åring förra säsongen. Under sin rookiesäsong stod han för 63 poäng (25+38) på 70 matcher och över hans karriär snittar han nu en poäng per match, då han stått för 84 poäng på lika många matcher.



Macklin Celebrinis mål i nattens match mot betydde 1–0 till Sharks efter drygt en minuts spel.



– Det var grymt. Jag stod bara i slottet och behövde bara sätta dit den. De (Smith och Toffoli) gjorde ett grymt jobb med att pressa deras backar och tvinga fram ett pucktapp, säger Celebrini till NHL.com.



Seattle Kraken – San Jose Sharks 1–6

Seattle: Ryan Winterton (1).

San Jose: Macklin Celebrini (8), Ethan Cardwell (1), John Klingberg (2), Will Smith (5), Ty Dellandrea (1), Tyler Toffoli (5).



