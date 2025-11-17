Succén: Näst målbäste svensk i NHL

Leo Carlsson är den svensk som gjort flest mål i NHL den här säsongen.

Bakom honom i den blågula skytteligan befinner sig nu Emil Heineman, efter att forwarden blivit New York Islanders enda målskytt i 1–4-förlusten mot Colorado Avalanche.

Emil Heineman.

Foto: Derik Hamilton/AP/Alamy

Flytten från Montréal Canadiens till New York Islanders har resulterat i ett rejält poänglyft för 24-årige Emil Heineman.

I natt stod NHL-svensken för Islanders enda mål i förlusten mot Colorado, då han styrde in Tony DeAngelos backskott med skridskon och därmed för sitt 13:e poäng i säsongens 19:e match med Islanders.

Målet betydde 1–0 till Islanders i den första perioden i matchen som Islanders tappade och till slut förlorade med 1–4.

Har gjort nio mål den här säsongen

För Heineman var målet hans nionde för säsongen, vilket gör honom till den just nu näst målbäste svensken i NHL före bland andra Filip Forsberg och William Nylander (båda åtta mål). Bara Anaheim Ducks succésvensk Leo Carlsson har gjort fler mål den här säsongen med sina elva fullträffar.

Heineman ingick som en del av utbytet som Islanders fick för storstjärnan Noah Dobson i sommarens trejd med Montréal, där Heineman under förra säsongen stod för totalt tio mål och 18 poäng på 62 matcher som rookie.

Victor Olofsson stod för ett av Colorados mål i matchen, hans sjätte för säsongen, medan Gabriel Landeskog lämnade isen poänglös för Avalanche.

Colorado Avalanche – New York Islanders 4–1

Colorado: Ross Colton (3), Victor Olofsson (6), Martin Necas (13), Brock Nelson (5).

New York: Emil Heineman (9).



