Succén: Doldisen skriver NHL-historia

Brandon Bussi har varit en sensation mellan Carolina Hurricanes stolpar.

I nattens straffseger mot Washington Capitals skrev han in sig i NHL:s historieböcker.

– Vi spelar bra hockey, konstaterar doldisen efter 3–2-segern.

Brandon Bussi blev historisk i natt.

Foto: Nick Wass/AP/Alamy

Tidigare i veckan skrev Brandon Bussi in sig i ett exklusivt sällskap, då han blev den blott fjärde målvakten genom tiderna att vinna nio av sina tio första matcher i NHL-karriären. I natt blev den 27-årige målvaktsdoldisen historisk.

Efter att ha stoppat samtliga straffar i straffläggingen mot Washington Capitals och säkrat 3–2-segern blev Carolina Huricanes-målvakten den första målvakten i ligans 108-åriga historia. Bussi räddade 23 skott i matchen.

– Vi spelar bra hockey. Det är kul att vara en liten del av det och kliva fram när jag behöver, men i slutändan spelar vi väldigt bra hockey. Det gör mitt liv väldigt enkelt, säger Bussi till NHL.com.

Plockades upp på waivers

Bussi NHL-debuterade mot San Jose i mitten av oktober och den enda plumpen i hans segerprotokoll den här säsongen kom i hans tredje match mot Dallas i slutet av oktober.

Totalt står han noterad för en räddningsprocent på 91,0 procent och ett snitt på 2,07 insläppta mål per match på de elva matcher han har spelat.

27-åringen plockades upp på waivers av Carolina strax innan säsongstart, efter att han tidigare i somras skrev kontrakt med regerande Stanley Cup-mästaren Florida Panthers. Innan dess hade Bussi spenderat hela sin proffskarriär i Boston Bruins organisation utan att få chansen i NHL.

Washington Capitals – Carolina Hurricanes 2–3 e. str

Washington: Connor McMichael (5), Nic Dowd (2).

Carolina: Nikolaj Ehlers (7), Logan Stankoven (6).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.