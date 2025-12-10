NHL-doldisen gör jättesuccé: ”Inget kan rubba honom”

Har du koll på Brandon Bussi?

Carolina-målvakten radar upp segrar i NHL – och skrev i nattens 4–1-seger mot Columbus in sig i ett exklusivt sällskap i ligan.

– Jag tar bara allt dag för dag, säger han.

Brandon Bussi gör succé i Carolina.

Foto: Karl DeBlaker/AP/Alamy

Vid 27 års ålder fick Brandon Bussi göra NHL-debut med Carolina Hurricanes tidigare i höstas.

Sedan dess har han knappt gjort något annat än att vinna. I nattens 4–1-seger mot Columbus Blue Jackets inkasserade Carolina-målvakten sin sjunde raka seger och skrev samtidigt in sig i ett exklusivt sällskap i NHL, då han är en av blott fem målvakter i ligan som vunnit nio av sina tio första matcher i NHL. De övriga som lyckats få en så vinnande start på NHL-karriären är Igor Sjestjorkin (2019/20), Frederik Andersen (2013/14), Bob Froese (1982/83) och Frank Brimsek (1938/39), enligt NHL PR.

– Jag tar bara allt dag för dag. Det känns bra att ta segrarna. Laget har spelat bra i de flesta av dessa matcher, om inte alla, säger Bussi till NHL.com.

”Inget ser ut att kunna rubba honom”

Bussi NHL-debuterade i oktober mot San Jose (vinst med 5–1) och vann även sin efterföljande match mot Los Angeles. Därefter inkasserade han sin hittills enda förlust mot Dallas (2–3) innan han nu radat upp sju raka segrar och nio vinster på sina tio inledande matcher.

– Han har fått en bra start. Det är bra, men ett ganska litet underlag. Vad vi alla gillar med honom är hur lugn han är, att han alltid gör jobbet och att inget ser ut att rubba honom, säger tränaren Rod Brind’Amour.

Plockades upp på waivers inför säsongen

Den 27-årige amerikanen gick odraftad genom den amerikanska juniorligan NAHL och vidare in i den amerikanska collegeligan, innan han våren 2022 skrev ett NHL-kontrakt med Boston Bruins. Bussi spenderade tre säsonger i Bostons organisation med uteslutande farmarlagsspel i AHL och ECHL, innan han i somras skrev på för regerande mästaren Florida Panthers.

Sejouren i Florida blev emellertid kort, då han strax innan NHL-premiären plockades upp på waivers av Carolina till följd av en skada på Pjotr Kotjetkov.

Efter tio matcher står Bussi noterad för ett snitt på 2,09 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 90,9 med Carolina.

Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 4–1

Carolina: Seth Jarvis (17), Eric Robinson (6), Jordan Staal (9), Jordan Martinook (4).

Columbus: Dmitrij Voronkov (11).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.