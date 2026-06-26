NHL-draften 2026 är bara timmar bort. Det är en hyperintressant draft ur ett svenskt perspektiv där vi har flera kandidater att gå i första rundan. Som en bonus på det kan vi också få två svenskar i topp fem och kanske till och med tre i topp tio.
Här kollar jag närmare på var de tio bästa svenskarna kan gå någonstans - och vilka klubbar som det i sådana fall blir.
Jag utgår från min egna intuition, rankingar och vad lagen behöver. Häng med!
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