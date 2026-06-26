NHL-draften

Stor mock draft - där går svenskarna i NHL-draften

Publicerad 26 juni 2026 14:00
Martin Jansson
Martin Jansson
Följ HockeySverige påGoogle news

Det har äntligen blivit dags för NHL-draften! Här gissar Martin Jansson när de tio första svenskarna blir vald - och till vilken klubb de går.

NHL-draften 2026 är bara timmar bort. Det är en hyperintressant draft ur ett svenskt perspektiv där vi har flera kandidater att gå i första rundan. Som en bonus på det kan vi också få två svenskar i topp fem och kanske till och med tre i topp tio.

Här kollar jag närmare på var de tio bästa svenskarna kan gå någonstans - och vilka klubbar som det i sådana fall blir.

Jag utgår från min egna intuition, rankingar och vad lagen behöver. Häng med!

Superdeal: Läs allt på Hockeysverige Plus - hela sommaren - för en krona

LÄS VIDARE MED PLUS

Månadsvis

79 kr/mån
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Ingen bindningstid
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Årsvis

659 kr/år
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.

HockeysverigeFotbollDirektInnebandymagazinetSvenskaFans
Bli gratismedlem. Registrera dig här

Den här artikeln handlar om:

Alexander CommandToronto Maple LeafsIvar StenbergElton HermanssonMalte GustafssonCalgary FlamesLos Angeles KingsSt Louis BluesSeattle KrakenViggo BjörckDetroit Red WingsVancouver CanucksMarcus NordmarkWilliam HåkanssonChicago BlackhawksAdam AnderssonNew York RangersMåns Gudmundsson