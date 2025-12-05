Dennis Hildeby, 24, ser ut att få chansen att bli Toronto Maple Leafs första målvakt närmaste tiden. Efter att Joseph Woll skadats i nattens möte med Carolina Hurricanes är han nu först i kön då man sedan tidigare saknar Anthony Stolarz.

Dennis Hildeby kan få en hel del NHL-chanser framöver. Foto: James Guillory-Imagn Images

Toronto Maple Leafs har haft stora skadebekymmer under hösten. Inte minst på sin målvaktssida. När säsongen startade saknades Joseph Woll av privata skäl, varpå lagets förstamålvakt Anthony Stolarz sedan skadades för snart en månad sedan och har saknats sedan dess. Hans tidslinje för en comeback är högst osäker i dagsläget.

När Woll tvingades utgå i nattens 5–1-seger över Carolina Hurricanes fick Dennis Hildeby ersätta honom i den tredje perioden. Med både Woll och Stolarz skadade är svensken, ”Beast” kallad i Toronto, hastigt och (o)lustigt lagets förstaval mellan stolparna.

Dennis Hildeby spikade igen för Toronto Maple Leafs

– Just nu kan jag inte svara på det (hur illa det är med Woll). Jag vet verkligen inte. Förhoppningsvis är det inte så illa, men jag gillade hur ”Beast” kom in och hanterade situationen, säger coachen Craig Berube till TSN.

Dennis Hildeby stoppade samtliga nio skott han ställdes inför i matchens sista tredjedel. Den här säsongen har han gjort sju framträdanden i NHL, varav tre har varit starter, och fått med sig en seger. Han har en räddningsprocent på 91,9 i NHL och 89,0 i AHL, där han gjort fem matcher med farmarlaget Toronto Marlies.

Den tidigare Färjestadsmålvakten, med Järfälla HC som moderklubb, gör sin tredje säsong i Nordamerika efter att ha lämnat SHL 2023. Han har sedan dess gjort 13 matcher i NHL och 78 i AHL.

