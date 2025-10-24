Målvakten Joseph Woll återvänder till Toronto Maple Leafs. Efter att ha saknats sedan träningslägret av personliga skäl meddelar klubben nu att han kommer att ansluta till laget.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images/Bildbyrån

Tidigare under fredagen kom beskedet att Toronto Maple Leafs satt upp målvakten Joseph Woll på långtidsskadelistan. 27-åringen lämnade laget under träningslägret inför säsongen av personliga skäl och har saknats sedan dess.

Nu kommer dock beskedet att amerikanen är redo att ansluta till Leafs igen. Under fredagskvällen twittrade klubben ut att han ska börja träna igen för att komma i matchform.

”Toronto Maple Leafs meddelade i dag att målvakten Joseph Woll återansluter till laget och kommer att återuppta lagaktiviteter och isträning som en del av sin återgångsprocess”, skriver klubben.

The Toronto Maple Leafs announced today that goaltender Joseph Woll is rejoining the team and will resume team activities and on-ice participation as part of the return-to-play process. — Leafs PR (@LeafsPR) October 24, 2025

”Familjeangelägenhet” bakom frånvaron för Joseph Woll

Wolls frånvaro kallades för ”familjeangelägenhet” när han lämnade laget den 23 september. Någon annan förklaring har heller inte getts sedan dess.

I hans frånvaro har Anthony Stolarz fått bära ett tungt lass mellan Toronto Maple Leafs stolpar. Inför nattens möte med Buffalo Sabres har 31-åringen startat i sex av lagets sju matcher. Cayden Primeau, som plockades upp på waivers för att ersätta Woll temporärt, har bara gjort en match så här långt.

Sedan Joseph Woll kom till Toronto Maple Leafs organisation 2019 har han gjort 78 framträdanden med en räddningsprocent på 91,0. Han draftades ursprungligen 62:a spelare i tredje rundan av NHL-draften 2016.

Source: Joseph Woll @ Elite Prospects