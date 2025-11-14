Stjärnornas ord om svenskmatchen: ”Fjärilar i magen”

Två matcher mot Pittsburgh Penguins väntar nu bottenlaget Nashville Predators i Stockholm.

Inför Global Series har lagen varit i Stockholm under veckan och tagit del av den svenska kulturen.

Nu erkänner Filip Forsberg att han känner nervositet.

– Det finns absolut fjärilar i magen, men så klart är det två stora poäng på spel i slutet av dagen, säger han på pressträffen inför matchen.

Filip Forsberg och Steven Stamkos inför matchen i Sverige.

Foto: Bildbyrån

Säsongsstarten har varit tuff för Nashville Predators hittills. 18 matcher in ligger man på blott 14 poäng och är med det näst sämst i NHL, delat med Buffalo Sabres.

Filip Forsberg är bäste poängspelaren i laget så långt, med 14 poäng inspelade, sju mål och sju assister. På pressträffen innan matchen fick han frågor om det mycket speciella dubbelmöte som väntar i helgen.

Två matcher i Global Series mot Erik Karlssons Pittsburgh Penguins i Stockholm på Avicii Arena. Med erfarenheten i ryggen känner han sig trygg att ta sig an den stora helg som väntar i Sverige.

– Det är en rättvis beskrivning, tycker jag. Det finns absolut fjärilar i magen, men så klart är det två stora poäng på spel i slutet av dagen.

”Vi har njutit av det”

Predators veteran Steven Stamkos var glad över Forsbergs och Adam Wilsbys entusiasm och det arbete som lagts för att få till en bra vecka i Stockholm, även utanför isen.

– Det är det fina med att vi är här så länge, att få ihop gruppen. Filip och Adam har gjort ett grymt jobb med att få ihop allt, det är en stor del av det. Vi har en grym grupp och vi har njutit av det men det roliga börjar när matchen börjar, säger han och lägger till.

– Vi känner oss bra nu med tanke på vad vi har gjort ihop som lag de senaste dagarna och förhoppningsvis kan det hjälpa oss att få en viktig seger i dag.

”Vissa klarade det bättre än andra”

Filip Forsberg menar att han och Wilsby försökt göra något bra för att kanalisera en bra känsla inom gruppen inför matchen som väntar.

– Det är klart att det är viktigt, vi har försökt få till något bra för det är inte ofta man får så många dagar ledigt innan man spelar och det är oerhört skoj för oss och alla andra.

– Alla har inte varit här förr, att få se ett nytt land och spela hockey här är få förunnat men det är extra speciellt för mig och Adam.

Indoktrineringen i svenska matkulturen har varit en viktig del av resan.

– Det har varit en grym upplevelse från början och första middagen när vi hade en väldigt svensk måltid åt spelarna saker de inte visste fanns och vissa klarade det bättre än andra, säger han och skrattar.