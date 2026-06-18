Stjärnmålvaktens jättekrav för ett nytt kontrakt

Sergei Bobrovsky kräver långt kontrakt med Florida. Foto: Bildbyrån

Florida Panthers fick sig en rejäl baksmälla den gångna säsongen efter sina två raka Stanley Cup-segrar. Redan innan säsongen drabbades man av en tung skada på superstjärnan ~Alexander Barkov, och tidigt stod det klart att Panthers inte skulle nå slutspel och möjligheten på en "trepeat".

En som haft en tung säsong i laget är målvakten Sergei Bobrovsky, som varit en av ligans bästa målvakter under flera år. Ryssen hade sin klart sämsta säsong sedan han kom till Panthers 2019, med en räddningsprocent på 87. Det är första gången han är under 90 procent i sin NHL -karriär.

Bobrovsky kräver nytt jättekontrakt med Florida

Trots den tunga säsongen har Florida som mål att skriva nytt kontrakt med veteranen. Det ser dock ut att kunna bli svårt. Enligt Sportnets uppgifter kräver Bobrovsky, som alltså fyller 38 i september, 42 miljoner dollar över sex eller sju år för att skriva på ett nytt kontrakt.

Återstår att se om Florida behöver börja sig för efter en ersättare till Bobrovsky, eller om den ryske målvakten kan tänka sig att sänka sina krav för ett nytt avtal.