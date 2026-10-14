Stjärnan blodig - efter vilt slagsmål

Nathan MacKinnon nockades blodig inatt. Foto: Bildbyrån

Foto: USA Today Sports

För två veckor sedan kastade Nathan MacKinnon handskarna mot Los Angeles Kings-backen Brandt Clarke, och gick på nock. Den här gången var det MacKinnon själv som fick sig en rejäl kyss på snoken.

Det var i den andra perioden, kort efter att Colorado Avalanche tagit ledningen med 2-1, som MacKinnon rök ihop med Dallas Stars finske stjärna Roope Hintz. Finländaren fick in ett par rejäla smällar på MacKinnon som fick lämna isen och bege sig ut i omklädningsrummet, rejält blodig i ansiktet.

– Jag skar mig på visiret också, men visst, han är en stor man och fick in ett par bra smockor, erkänner MacKinnon efter matchen.

Matchen då?

Den vann Colorado med 3-2 efter att Martin Necas blivit matchvinnare med sina två mål i den andra perioden. Hemmalagets slagskämpe Roope Hintz reducerade visserligen till 2-3 tidigt i den tredje perioden, men närmare än så kom alltså inte Dallas.

Matchfakta

Dallas Stars – Colorado Avalanche 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

Första perioden: 0–1 (08.28) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Josh Manson), 1–1 (19.06) Tyler Seguin (Miro Heiskanen, Jason Robertson) – spel 5 mot 4

Andra perioden: 1–2 (16.55) Martin Necas (Nicolas Roy, Nathan MacKinnon), 1–3 (18.15) Martin Necas (Gabriel Landeskog, Devon Toews) – spel 5 mot 3

Tredje perioden: 2–3 (11.02) Roope Hintz (Tyler Seguin, Miro Heiskanen)

Skott: 26–25 (10–8, 8–10, 8–7)

Utvisningar: Dallas: 9x2 min, 2x5 min. Colorado: 6x2 min, 2x5 min.

Målvakter: Jake Oettinger, Dallas (22 räddningar / 25 skott); Mackenzie Blackwood, Colorado (24 räddningar / 26 skott).