NHL

Stjärnan blodig - efter vilt slagsmål

Publicerad 14 oktober 2026 08:36
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Nathan MacKinnon noterades för två nya poäng när Colorado besegrade Dallas. Men det som alla snackar om efteråt var stjärnans fight med Dallas Roope Hintz.

Nathan MacKinnon nockades blodig inatt. Foto: Bildbyrån
Nathan MacKinnon nockades blodig inatt. Foto: Bildbyrån
Foto: USA Today Sports

För två veckor sedan kastade Nathan MacKinnon handskarna mot Los Angeles Kings-backen Brandt Clarke, och gick på nock. Den här gången var det MacKinnon själv som fick sig en rejäl kyss på snoken.

Det var i den andra perioden, kort efter att Colorado Avalanche tagit ledningen med 2-1, som MacKinnon rök ihop med Dallas Stars finske stjärna Roope Hintz. Finländaren fick in ett par rejäla smällar på MacKinnon som fick lämna isen och bege sig ut i omklädningsrummet, rejält blodig i ansiktet.

– Jag skar mig på visiret också, men visst, han är en stor man och fick in ett par bra smockor, erkänner MacKinnon efter matchen. 

Matchen då?

Den vann Colorado med 3-2 efter att Martin Necas blivit matchvinnare med sina två mål i den andra perioden. Hemmalagets slagskämpe Roope Hintz reducerade visserligen till 2-3 tidigt i den tredje perioden, men närmare än så kom alltså inte Dallas. 

Matchfakta

Dallas Stars – Colorado Avalanche 2–3 (1–1, 0–2, 1–0)

Första perioden: 0–1 (08.28) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Josh Manson), 1–1 (19.06) Tyler Seguin (Miro Heiskanen, Jason Robertson) – spel 5 mot 4

Andra perioden: 1–2 (16.55) Martin Necas (Nicolas Roy, Nathan MacKinnon), 1–3 (18.15) Martin Necas (Gabriel Landeskog, Devon Toews) – spel 5 mot 3

Tredje perioden: 2–3 (11.02) Roope Hintz (Tyler Seguin, Miro Heiskanen)

Skott: 26–25 (10–8, 8–10, 8–7)
Utvisningar: Dallas: 9x2 min, 2x5 min. Colorado: 6x2 min, 2x5 min.
Målvakter: Jake Oettinger, Dallas (22 räddningar / 25 skott); Mackenzie Blackwood, Colorado (24 räddningar / 26 skott).

Source: Nathan MacKinnon @ Elite Prospects

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