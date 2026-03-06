Vinner på hemmaplan – för första gången på tre (!) månader

NY Rangers-seger med 6–2 mot Toronto

Will Cuylle med två mål för NY Rangers

Alexis Lafreniere avgjorde för NY Rangers

NY Rangers segrade hemma mot Toronto i NHL efter en mycket stark tredje period. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan NY Rangers drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 6–2 (1–1, 1–1, 4–0).

I och med detta har Toronto sex förluster i rad.

Will Cuylle tvåmålsskytt för NY Rangers

Gästerna Toronto började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 13 sekunder slog Matias Maccelli till framspelad av William Nylander. 1–1 kom efter 6.45 när Will Cuylle slog till efter förarbete från Braden Schneider.

Efter 5.27 i andra perioden nätade Easton Cowan framspelad av Matthew Knies och John Tavares och gav Toronto ledningen. NY Rangers Vladislav Gavrikov gjorde 2–2 efter 7.29 på pass av Taylor Raddysh och Jonny Brodzinski.

I tredje perioden var det NY Rangers som var vassast och gick från 2–2 till 6–2 genom mål av Alexis Lafreniere, Jaroslav Chmelar, Mika Zibanejad och Will Cuylle.

Alexis Lafreniere och Mika Zibanejad gjorde ett mål och två assist var för NY Rangers.

NY Rangers har två segrar och tre förluster och 15–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Toronto har fem förluster och 10–23 i målskillnad.

Det här betyder att NY Rangers är kvar på åttonde och sista plats i Metropolitan division och Toronto stannar på sjunde plats, i Atlantic division.

Lagens första möte för säsongen vann Toronto med 2–1 efter förlängningsspel .

NY Rangers tar sig an New Jersey i nästa match borta lördag 7 mars 21.00. Toronto möter Tampa Bay hemma söndag 8 mars 01.00.

NY Rangers–Toronto 6–2 (1–1, 1–1, 4–0)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (0.13) Matias Maccelli (William Nylander), 1–1 (6.45) Will Cuylle (Braden Schneider).

Andra perioden: 1–2 (25.27) Easton Cowan (Matthew Knies, John Tavares), 2–2 (27.29) Vladislav Gavrikov (Taylor Raddysh, Jonny Brodzinski).

Tredje perioden: 3–2 (45.38) Alexis Lafreniere (Mika Zibanejad), 4–2 (50.27) Jaroslav Chmelar, 5–2 (51.19) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, Adam Fox), 6–2 (57.09) Will Cuylle (Alexis Lafreniere, Mika Zibanejad).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 2-2-1

Toronto: 0-2-3

Nästa match:

NY Rangers: New Jersey Devils, borta, 7 mars 21.00

Toronto: Tampa Bay Lightning, hemma, 8 mars 01.00