Tredubblar lönen - efter trejden

Connor McMichael skriver på ett sexårskontrakt i St. Louis Blues. Foto: Bildbyrån (montage).

När Jordan Kyrou gick till Washington Capitals, tidigare under sommaren, var Connor McMichael och Milton Gästrin spelarna som skickades iväg till St Louis Blues. En överenskommelse om ett nytt kontrakt har dock inte nåtts för den förstnämnde - förrän nu.

McMichael var en av NHL-spelarna som nyligen ansökte om skiljedomstol, men istället har parterna nu enats. Det hela landar i ett sexårskontrakt värt 40,5 miljoner dollar, alltså 6,75 per säsong. Den 25-årige forwarden får därmed en rejäl löneökning från sitt tvåårskontrakt på 2,1 miljoner per säsong.

Den tidigare JVM-spelaren för Kanada valdes som 25:e spelare i NHL-draften 2019. Han fick sedan, till slut, sitt genombrott 2024/25 med 57 grundseriepoäng för Washington Capitals. Detta föll sedan tillbaka ner till 46, varav de flesta poäng som försvann var i målkolumnen.