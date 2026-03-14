TV: Svenskarna låg bakom vändningen: ”Vilket spel”

St. Louis Blues vände mot Edmonton efter assist från både Jonatan Berggren och Oskar Sundqvist. Efter 3–2-segern hyllades sedan båda svenskar.

– Jag tror att det verkligen gav oss tron på att vi kunde vinna, säger coachen Jim Montgomery.

Oskar Sundqvist och Jonatan Berggren låg bakom vändningen mot Edmonton Oilers.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Kasperi Kapanen och Connor McDavid hittade båda nät när Edmonton Oilers besökte St. Louis, natten till lördag. Men därefter tappade man sin ledning.

När 0–2 till slut byttes mot en 3–2-seger via förlängning var två svenska spelare i fokus. Både Jonatan Berggren och Oskar Sundqvist noterades nämligen för assist i vändningen. Den ena till 1–2, och den andra till 2–2, innan Robert Thomas klev fram efter ordinarie tid. Efter slutsignal hyllades de sedan båda av coachen Jim Montgomery.

– Vilket spel av Berggren vid Suters mål. Jag tror att det verkligen gav oss tron på att vi kunde vinna, säger Montgomery enligt NHL.com.

– Jag satte in ’Sunny’ för kanske sin andra tekning i matchen, så vinner han den rent och vilket gör att vi kvitterar. Vi hade svårt att vinna tekningar, så jag försökte helt enkelt med en annan center, fortsäter han sedan.

För Berggren var detta poäng nummer elva i Blues, efter att Detroit Red Wings satt upp honom på waivers i december. Sundqvist är upp i 15 under sin åttonde säsong i laget.

