Tidigare supertalangen dumpas – köps ut

Jonathan Drouin blir kortvarig i St. Louis Blues. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

St. Louis Blues meddelar under tisdagen att klubben har placerat forwarden Jonathan Drouin på waivers i syfte att köpa ut hans kontrakt.

Drouin hade ett år kvar på sitt avtal med en lönetaksträff på fyra miljoner dollar. Enligt PuckPedia innebär utköpet att Blues belastas med en lönetaksträff på 1,33 miljoner dollar under både säsongen 2026/27 och 2027/28.

Samtidigt meddelade Blues också att klubben har lämnat kvalificerande kontraktserbjudanden till nyförvärvet Connor McMichael, som kom till klubben i Jordan Kyrou-trejden, och den svenske backen Leo Lööf. I Lööfs fall handlar det om att säkra 24-åringens NHL-rättigheter efter att han skrivit ett tvåårskontrakt med finska Ilves.

Den 31-årige Drouin kom till St. Louis i samband med NHL:s trade deadline i mars, då han ingick i affären som skickade lagkaptenen Brayden Schenn till New York Islanders.

Under den gångna säsongen spelade Drouin totalt 64 matcher för Islanders och Blues. På dessa noterades han för fyra mål och 20 assist, totalt 24 poäng.

Jonathan Drouin valdes som tredje spelare i NHL-draften

Sedan NHL-debuten har Drouin spelat 671 grundseriematcher för Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens, Colorado Avalanche, St. Louis Blues och New York Islanders. Totalt har han producerat 111 mål och 287 assist för 398 poäng.

Hans poängmässigt bästa NHL-säsong kom 2023/24 med Colorado Avalanche, då han svarade för 19 mål och 37 assist, totalt 56 poäng – samtliga personliga rekord.

Drouin har även spelat 43 matcher i Stanley Cup-slutspelet och stått för sex mål och 21 assist, totalt 27 poäng. Han var bland annat med när Tampa Bay Lightning gick till Stanley Cup-final 2015 och Eastern Conference-final 2016.

Den skicklige forwarden var en supertalang i yngre dar och valdes som tredje spelare totalt i NHL-draften 2013 efter en framgångsrik juniorkarriär med Halifax Mooseheads i QMJHL. Där vann han Memorial Cup säsongen 2012/13 och noterade två raka säsonger med över 100 poäng. På 128 grundseriematcher i juniorligan svarade han för 77 mål och 242 poäng, innan han även representerade Kanada vid JVM 2013 och 2014.