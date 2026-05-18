Sparkade coachen aktuell för nytt jobb

Craig Berube fick lämna Toronto Maple Leafs efter fiaskosäsongen.

Nu uppges han vara aktuell för att ta över Edmonton Oilers, enligt Sportsnet.

Torontos säsong blev en rejäl besvikelse. Trots det stjärnfyllda laget slutade man näst sist i den östra konferensen. Efter säsongen valde klubben att göra sig av med huvudtränaren Craig Berube.

Nu uppges Berube vara aktuell för att ta över ett annat krisande kanadensiskt lag. Edmonton Oilers, som förlorat två raka finaler, kickade Kris Knoblauch efter att ha åkt ut i första rundan mot Anaheim i årets slutspel och uppges nu se Craig Berube som ett alternativ som ersättare. Klubben ska ha fått grönt ljus att hålla samtal med den tidigare Maple Leafs-coachen.

– När vi analyserat och tittat på var vi är på väg som lag, så har vi känt att vi behöver en ny röst som kan ta oss dit vi vill, sa Oilers general manager Stan Bowman i samband med att Knoblauch fick gå.

Berube har kritiserats för hur han hanterat stjärnor som Auston Matthews och William Nylander. Och frågor ställs nu om han skulle kunna hantera Edmontons diton i form av Connor McDavid och Leion Draisaitl.