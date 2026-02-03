Sorgen i Kanada: Tre hockeyspelare döda

Tre unga hockeyspelare i Kanada är döda. En trafikolycka i Alberta tog under måndagen deras liv.

”Det finns inga ord som kan uttrycka hur djup vår sorg är”, skriver derass klubb Southern Alberta Mustangs i ett uttalande.

Toronto- och Calgary-spelarna hedrar de omkomna hockeyspelarna. Foto: TSN och Facebook (skärmdump).

Inför nattens match i NHL, mellan Calgary Flames och Toronto Maple Leafs, hölls en tyst minut i Scotiabank Saddledome.

Tidigare under måndagen hade klubben Southern Alberta Mustangs meddelat att tre spelare, på väg till ett träningspass, omkommit i en trafikolycka. Caden Fine, 17, Cameron Casorso, 18 och JJ Wright, 18, är trion som lämnat oss, bekräftar man samtidigt.

Enligt kanadensiska CBC krockade med en liten lastbil, och nu utreder polis händelsen.

”De här unga killarna var mer än hockeyspelare. De var lagkamrater, söner, bröder, vänner och djupt älskade medlemmar av vår Mustangs-familj”, skriver Southern Alberta Mustangs.

Det hela har även uppmärksammats av Kanadas premiärminister Mark Carney.

”Alla i Kanada har hela Southern Alberta Mustangs och deras community i våra tankar nu när de ställts inför den här ofattbara tragedin”, skriver han i ett inlägg.