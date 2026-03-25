Sorgen i Kanada – NHL-spelarens bror död

Kanada och juniorligan OHL har sorg. Vid 25 års ålder har Oshawa Generals och Flint Firebirds tidigare forward, Jacob Winterton, gått bort.

Under onsdagen meddelar Ontario Hockey League (OHL) de tunga nyheterna. Ligans tidigare spelare, Jacob Winterton, är död efter en tids kamp mot cancer. Han blev endast 25 år gammal.

”OHL skickar sina tankar och kondoleanser till familjen Winterton, såväl som Jacobs vänner under denna svåra tid”, skriver ligan i ett uttalande.

Winterton, från Whitby, Ontario, spelade två säsonger i OHL mellan 2018 och 2020, först i Flint Firebirds och sedan i Oshawa Generals. Det tredje året kom han inte till spel alls. Comebacken gjorde i USports med University of Guelph, och så sent som 2024/25 blev det 26 matcher i ligan.

”Jacob var en underbar son, bror, lagkamrat och vän. Min familj har haft förmånen att vara en del av hans liv. Hans karaktär och hjärta, omätbart. Hans talang och ledarskap gjorde varje lag han spelade i bättre, på alla nivåer. Vila nu ”Cobs”. Du stod för en jäkla kamp”, skriver TSN:s insider Darren Dreger på sociala medier.

Jacobs bror Ryan Winterton valdes av Seattle Kraken i redje rundan av NHL-draften 2021 och spelar just nu sin första hela säsong i ligan.

Jacob was a wonderful son, brother, teammate and friend. My family has had the privilege of being a part of his life. His character and heart, immeasurable. His talent and leadership made every team he played on, at every level, better. Rest Cobs. You fought a helluva fight. https://t.co/WDMkVJzNt3 — Darren Dreger (@DarrenDreger) March 25, 2026

