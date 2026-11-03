Stjärnan skadad: ”Ett jättestort avbräck”

Patrick Kane.

Foto: Ashlee Reizin/AP/Alamy

Nattens förlustmatch mot Colorado Avalanche tog slut redan i den andra perioden för Chicago Blackhawks stjärnforward Patrick Kane .

Den 37-årige amerikanen tvingades då kasta in handduken på grund av en överkroppsskada. Skadan kommer att hålla Kane borta från spel de närmaste matcherna, bekräftar tränaren Jeff Blashill efter nattens 2–5-förlust.

– Det säger sig självt att han är en av de viktigaste spelarna i det här laget. Han är en person som vi förlitar oss väldigt mycket på, både på och utanför isen. Det viktigaste är att vi hoppas att allt är bra med honom och att han kan vara tillbaka så snart som möjligt. Det är ett jättestort avbräck. Det handlar trots allt om Patrick Kane. Vi hoppas att han är tillbaka så snart som möjligt, säger lagkaptenen Connor Bedard till NHL.com .

Näst poängbäst i Blackhawks

Kane återvände till Chicago Blackhawks inför den här säsongen och är inne på sin andra sejour i klubben, efter att tidigare ha spelat för klassikerklubben mellan 2007 och 2023. Därefter spenderade han säsongsavslutningen på säsongen 2022/23 i New York Rangers, innan han skrev på för Detroit Red Wings och spenderade tre säsonger i Michigan-klubben.

Den här NHL -säsongen har Kane noterats för nio poäng (1+8) på 15 matcher och är lagets näst poängbäste spelare bakom Connor Bedard (tio poäng på nio matcher).

Kanes svenske lagkamrat Anton Frondell lämnade nattens förlustmatch mot Colorado utan poäng, medan Avalanches svenske lagkapten Gabriel Landeskog noterades för en passningspoäng i segern.



Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 2–5

Chicago: Wyatt Kaiser (2), Roman Kantserov (6).

Colorado: Nazem Kadri 2 (4), Jaden Schwartz 2 (6), Devon Toews (5).



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