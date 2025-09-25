Nils Höglander öppnade målskyttet i nattens träningsmatch mot Calgary Flames.

Därefter tvingades Vancouver-forwarden kliva av med en skada i nattens 3–1-seger.

Nils Höglander.

Foto: Bob Frid/Imagn Images/Bildbyrån

Vancouver Canucks fick klara sig utan svenske Nils Höglander i laguppställnngen i den tredje perioden i nattens segermatch mot Calgary Flames.

Inför slutakten meddelade NHL-klubben via X att Höglander inte skulle återvända till spel i den tredje perioden. Klubben specificerade inte anledningen till att svensken utgick, men efter matchen meddelade tränaren Adam Foote att Höglander ådragit sig en underkroppsskada och att han skulle undersökas vidare.

Öppnade matchens målskytte

Dessförinnan hade Höglander öppnat matchens målskytte i den första perioden, då han från nära håll rakade in 1–0-från nära håll efter att landsmannen Tom Willander träffat målramen. Willander stod för ytterligare en assistpoäng i matchen som Canucks vann med 3–1 efter att även Victor Mancini och Filip Chytil blivit målskyttar för hemmalaget.

Även Linus Karlsson, som slåss om en forwardsplats i Vancouvers NHL-lag efter fjolårets AHL-succé med Abbotsford Canucks, noterades för en passningspoäng i matchen för Canucks.

Vancouver Canucks – Calgary Flames 3–1 (2–0, 1–1, 0–0)

Vancouver: Nils Höglander, Victor Mancini, Filip Chytil.

Calgary: Conor Zary