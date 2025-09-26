NHL-svenskens olycka – missar säsongsinledningen

Nils Höglander ser ut att missa säsongsstarten med Vancouver Canucks. Detta efter att ha skadat sig i träningsmatchen mot Calgary Flames tidigare i veckan.

Nils Höglander ser ut att starta NHL-säsongen på skadelistan. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Vancouver Canucks-forwarden Nils Höglander blir borta vecka-för-vecka med en underkroppsskada, enligt assisterande coachen Brett McLean.

CHEK:s Rick Dhaliwal rapporterade sedan på X att skadan i fråga är en stukad fotled.

Höglander tvingades avbryta Canucks träningsmatch mot Calgary Flames i onsdags. Hans sista byte kom bara några minuter in i den andra perioden.

From what I can tell this was Nils Höglander's last shift. Gets hit by Etienne Morin in the neutral zone, then again by Daniil Miromanov behind the play at the end. #Canuckshttps://t.co/aaAALyhg0S pic.twitter.com/Fj2JKuogQ2 — Lachlan Irvine (@LachInTheCrease) September 25, 2025

I fjol noterades Höglander för åtta mål och totalt 25 poäng på 72 grundseriematcher. På fem NHL-säsonger har han gjort 58 mål och 115 poäng på 293 grundseriematcher.

Han har även spelat elva matcher i Stanley Cup-slutspelet, där han gjort ett mål och en assist för två poäng.

Höglander draftades i andra rundan av NHL-draften 2019 och tillbringade tre säsonger med Rögle, där han gjorde 21 mål och 23 assist för totalt 44 poäng, innan flytten till Kanada.

Source: Nils Höglander @ Elite Prospects