NHL-svenskens olycka – missar säsongsinledningen
Nils Höglander ser ut att missa säsongsstarten med Vancouver Canucks. Detta efter att ha skadat sig i träningsmatchen mot Calgary Flames tidigare i veckan.
Vancouver Canucks-forwarden Nils Höglander blir borta vecka-för-vecka med en underkroppsskada, enligt assisterande coachen Brett McLean.
CHEK:s Rick Dhaliwal rapporterade sedan på X att skadan i fråga är en stukad fotled.
Höglander tvingades avbryta Canucks träningsmatch mot Calgary Flames i onsdags. Hans sista byte kom bara några minuter in i den andra perioden.
I fjol noterades Höglander för åtta mål och totalt 25 poäng på 72 grundseriematcher. På fem NHL-säsonger har han gjort 58 mål och 115 poäng på 293 grundseriematcher.
Han har även spelat elva matcher i Stanley Cup-slutspelet, där han gjort ett mål och en assist för två poäng.
Höglander draftades i andra rundan av NHL-draften 2019 och tillbringade tre säsonger med Rögle, där han gjorde 21 mål och 23 assist för totalt 44 poäng, innan flytten till Kanada.
