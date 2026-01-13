Smällen för Stenberg inför draften: ”Han är i en egen liga”

Skriv in 26 juni 2026 i kalendern.

Det är dagen då flera svenskar väntas draftas i förstarundan i sommar.

Men om Ivar Stenberg kommer bli en historisk tredje svensk draftetta? Nu har den drömmen fått sig en liten törn.

”Han är i en egen liga vad gäller chansen att bli vald först i draften”, säger chefen över NHL:s scoutingorganisation Dan Marr i ett uttalande om konkurrenten Gavin McKenna.

Ivar Stenberg halkar efter – trots JVM-succén. Foto: Bildbyrån

Ivar Stenberg eller Gavin McKenna?

Jakten på de två generationella supertalangerna och duellen de båda emellan, går av stapeln i sommar. Olika draftrankningar håller den ena högre än den andra, men det återstår att se om svensken kan bli historisk. Sverige har bara haft två draftettor, Mats Sundin (1989) och Rasmas Dahlin (2018).

I förra årets draft valdes tre svenskar i förstarundan och totalt 30 i hela draften. Då blev Anton Frondell bäste svensk som valdes tredje först i hela NHL i draften som hölls i Los Angeles.

Smäll för Stenberg

Nu står det klart att förstarundan av NHL-draften 2026 hålls i Buffalo den 26 juni och att resten hålls dagen efter. Själva eventet kommer fortfarande hållas ”decentraliserat”, vilket innebär att lagens ledningar sitter på distans och deltar digitalt utom möjligen enstaka representanter på plats.

I natt släpptes även en ny rankning från NHL, där Gavin McKenna håller undan för Ivar Stenberg i toppen.

”Han är i en egen liga vad gäller chansen att bli vald först i draften”, säger chefen över NHL:s centralscoutingorganisation Dan Marr i ett uttalande.

Därmed verkar inte JVM-guldet ha gett en så stor effekt på rankningen.