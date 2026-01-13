Skrällen: Pensionerad NHL-tränare tar över krislaget

Columbus Blue Jackets ligger sist i Eastern Conference-delen av NHL.

Nu agerar klubben – och sparkar huvudtränaren Dean Evason.

Ersättaren? Inte en av dem väntade, direkt.

Rick Bowness tar över Columbus Blue Jackets.

Foto: Bildbyrån

1984 började tränarkarriären i världens bästa liga för den då 29-årige assisterande tränaren Rick Bowness i Winnipeg Jets. Därefter har karriären tagit honom igenom olika roller i flera olika organisationer genom åren, men aldrig någon Stanley Cup-pokal.

40 år senare hängde Bowness av tränarkavajen efter succésäsongen med Winnipeg Jets 2023/24.

Tar över krisklubben

Nu är han tillbaka i NHL – två år senare. Nu är han 69 år gammal och har alltså varit borta från hockeyn i två år. Nu får vi se om Rick Bowness kan rädda Columbus Blue Jackets. Jumbon i Eastern Conference och har en bit upp till slutspelet, men inget är kört ännu. Med 45 matcher spelade återstår lite mindre än halva säsongen och med 45 inspelade poäng har man sju poäng upp till Philadelphia Flyers på plats åtta i tabellen.

2024 blev han en av tre finalister till Jack Adams Award som NHL:s bäste tränare. Efter 800 matcher som huvudtränare i NHL, och resten som assisterande coach, valde han då att lägga av sin karriär när den var på topp.

Dean Evason, huvudtränaren, får därmed lämna efter en och en halv säsong i organisationen. Bland annat har han vunnit VM-guld som spelare för Kanada, men var också huvudansvarig för fiaskot som Kanada stod för i hockey-VM i Skandinavien i våras.