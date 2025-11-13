Tremålsskytt och övertidshjälte.

New Jersey Devils backtalang Simon Nemec hade i natt en match mot Chicago Blackhawks som han sent kommer att glömma.

– Det var förmodligen första gången jag gjorde ett hattrick, säger Nemec till klubbens hemsida efter 4–3-segern.

Simon Nemec skriker ut sin glädje efter övertidsmålet mot Chicago.

Foto: Kamil Krzaczynski/Imagn Images/Bildbyrån

Nattens möte med Chicago Blackhawks blev ett minnesvärt sådant för New Jersey Devils backtalang Simon Nemec.



Den 21-årige backtalangen från Slovakien stod för NHL-karriärens första hattrick då han först stod för ett par mål under ordinarie tid, innan han avrundade matchen genom att bli övertidshjälte sedan han blivit framspelad av lagets svenske målvakt Jacob Markström.



– Han stod och viftade med sin klubba och var helt ren. Det var en lös passning som han behövde vänta på, men det var hans kväll i kväll. Det var en stor match av honom och att få avsluta den genom att göra hattrick i förlängningen är otroligt, säger Markström till klubbens hemsida.

Hade gjort ett mål inför nattens match

Inför nattens match hade Nemec, som valdes som andra spelare totalt i NHL-draften 2022, gjort ett mål den här säsongen. Det målet kom tidigare i veckan i övertidsförlusten mot New York Islanders.

– Det var förmodligen första gången jag gjorde ett hattrick. Jag har aldrig varit en skytt eller målgörare. Jag är glad över detta, men det var så klart en bra lagseger, säger Nemec.



Devils låg under vid tre tillfällen i matchen, men kunde varje gång hitta en väg tillbaka in i matchen. Två av dessa kvitteringsmål stod Nemec för innan han satte punkt för matchen i förlängningen.



– Han visade våra forwards hur man ska göra det. Alla tre mål kom i forwardsposition där han sätter dit den. Bra gjort av honom att ta sig dit och sätta dit pucken. I morse jobbade vi på att aktivera våra backar och få dem mer involverade och han var minst sagt uppmärksam, säger tränaren Sheldon Keefe.

Chicago Blackhawks – New Jersey Devils 3–4 e. sd

Chicago: Connor Bedard (10), Landon Slaggert (1), Sam Lafferty (1).

New Jersey: Simon Nemec 3 (4), Dawson Mercer (9).

Se matchens höjdpiunkter i videospelaren.