Simon Lundmark gick från Winnipeg Jets till Tampa Bay Lightning under sommaren.

Nu sätts han upp på waivers för omplacering till AHL inför den nya säsongen.

Simon Lundmark hamnar på waivers hos sin nya klubb. Foto: Bildbyrån

2021 lämnade Simon Lundmark Sverige och flyttade till Nordamerika. Därefter har han gjort fyra säsonger i Winnipeg Jets organisation utan att få spela en enda NHL-match, i stället har det enbart blivit AHL-spel för backen.

Under sommaren bytte 24-åringen därför klubb. Han lämnade Winnipeg och skrev i stället på för Tampa Bay Lightning som free agent i hopp om att kunna komma närmare NHL-spel. Men den Täbyfostrade backen ser dock inte ut att få inleda den här säsongen i NHL heller. Under natten står det klart att Tampa Bay sätter upp Lundmark på waivers i syfte att omplaceras till farmarligan.

Det innebär att alla andra NHL-klubbar har 24 timmar på sig att göra anspråk på Lundmark och eventuellt ta över hans kontrakt. Om inget lag skulle nappa kommer svensken, som framför allt blivit en defensivt präglad back, i stället att flyttas till Tampas farmarlag Syracuse Crunch.

Simon Lundmark draftades av Winnipeg Jets i andrarundan 2019. Han tog sedan en ordinarie plats i Linköping och spelade 118 SHL-matcher innan han lämnade för spel i Nordamerika. Under fyra säsonger i AHL har Lundmark noterats för 62 poäng på 254 matcher i Manitoba Moose. Som junior gjorde han flera landskamper för de olika juniorlandslagen men han kom inte med till varken U18-VM eller JVM för Sverige.

Source: Simon Lundmark @ Elite Prospects