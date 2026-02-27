Simon Edvinsson satte stopp för Brady Tkachuk – och fick sedan stå till svars för Dylan Cozens. Då slutade det med att den svenska backen sänkte båda två.

Simon Edvinsson och Brady Tkachuk hamnade i luven på varandra.

Detroit Red Wings vann med 2-1 efter förlängning mot Ottawa Senators. Det blev en het match där det i den andra perioden brakade lös. Simon Edvinsson och Brady Tkachuk åkte in i varandra där den svenska backen blev som en vägg. Den amerikanska guldhjälten från OS blev liggandes och tog sig för ansiktet.

Dylan Cozens var då snabb med att stå upp för sin kapten.

Han flög direkt på svensken som fick kasta handskarna och stå till svars för att ha sänkt stjärnan. Men det slutade då med att Edvinsson sänkte även Cozens. Något som inte föll väl ut hos Tkachuk. Han sökte nämligen upp svensken och sa några väl valda ord till honom. Något som gav amerikanen en tiominuters-utvisning för osportsligt uppträdande.

Vid den situation var ställningen 1-1 sedan just Brady Tkachuk gjort mål för Ottawa. Dylan Larkin var den som stod för Detroits mål. Väl i förlängningen var det också Larkin som klev fram igen. Båda målen assisterades även av Lucas Raymond.

Simon Edvinsson spelade närmare 24 minuter i den här matchen.