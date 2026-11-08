Crosbys nya milstolpe – avancerar i alla tiders poängliga

Sidney Crosby är numera sexa i alla tiders poängliga i NHL. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Imagess

Foto: USA Today Sports

Sidney Crosby fortsätter att klättra i NHL-historiens poängliga. När Pittsburgh Penguins besegrade Los Angeles Kings med 5–2 under lördagskvällen stod den 39-årige kanadensaren för två mål och skrev samtidigt in sig i historieböckerna på nytt.

Det var när Crosby styrde in pucken bakom Kings-målvakten Darcy Kuemper i den andra perioden som han tog sin 1 772:a poäng i NHL-karriären. Därmed passerade han Hockey Hall of Fame-medlemmen Marcel Dionne och tog över sjätteplatsen på listan över NHL främsta poängplockare genom tiderna.

Crosby fastställde sedan slutresultatet till 5–2 genom att göra mål i tom bur.

Efter lördagens match står Penguins-kaptenen noterad för sex mål och sex assist, totalt tolv poäng, på 17 matcher den här säsongen.

Sidney Crosby närmar sig Ron Francis

Under säsongen 2025/26 passerade Crosby två andra legendarer på listan. Först gick han förbi Mario Lemieux och därefter Steve Yzerman, vilket tog honom upp på åttonde respektive sjunde plats.

Nästa spelare i sikte är Ron Francis, som ligger femma med 1 798 poäng. Crosby behöver ytterligare 26 poäng för att passera honom.

På 21 NHL-säsonger har Crosby hittills producerat 660 mål och 1 113 assist, vilket ger totalt 1 773 poäng på 1 437 grundseriematcher.

Han har nått 100 poäng under en säsong vid sex tillfällen och noterats för minst 50 assist vid tolv tillfällen. Dessutom har han gjort minst 30 mål under 13 olika säsonger. Crosby har haft ett poängsnitt över en poäng per match under samtliga säsonger i NHL-karriären.

Även i slutspelet har kanadensaren imponerat. På 186 matcher har han producerat 72 mål och 134 assist, totalt 206 poäng.

Som lagkapten har Crosby lett Pittsburgh Penguins till tre Stanley Cup-titlar (2009, 2016 och 2017). Han tog även laget till final 2008 och belönades med Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare både 2016 och 2017.

Individuellt har Crosby vunnit Hart Trophy, Art Ross Trophy, Maurice ”Rocket” Richard Trophy och Ted Lindsay Award två gånger vardera.

I Penguins 5–2-seger mot Kings kom Erik Karlsson med i poängprotokollet via en assist. Adrian Kempe och Erik Gustafsson hade varsin passningspoäng för Kings.

Los Angeles – Pittsburgh 2–5 (1–3, 1–1, 0–1)

Los Angeles: Corey Perry (2), Alex Laferriere (3).

Pittsburgh: Sidney Crosby 2 (6), Tommy Novak 2 (7), Jegor Tjinakov (3).

De sex främsta poängplockarna i NHL-historien