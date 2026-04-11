Pittsburgh Penguins väljer att vila flera av sina största stjärnor – däribland Sidney Crosby och Erik Karlsson – efter att ha säkrat slutspelsplats och hemmaplansfördel.

Sidney Crosby och Erik Karlsson vilas – inför Stanley Cup-slutspelet.

När Sidney Crosby och Erik Karlsson saknas i laguppställningen handlar det sällan om slumpen. Inför mötet med Washington Capitals väljer Pittsburgh Penguins att stänga ned flera av sina mest tongivande spelare – ett tydligt tecken på att fokus nu ligger på det stundande slutspelet.

Crosby, 38, dras med en underkroppsskada och beskrivs som dag-för-dag. Detsamma gäller Karlsson, som också saknas tillsammans med flera nyckelspelare. Bland de frånvarande finns även Jevgenij Malkin, Bryan Rust och Kris Letang – en tung lista som vittnar om ett lag som spelat slitet under säsongen.

The following players will not play today and their statuses are considered day to day:



– Sidney Crosby (lower-body)

– Ben Kindel (upper-body)

– Evgeni Malkin (upper-body)

– Bryan Rust (lower-body)

– Parker Wotherspoon (upper-body)

– Erik Karlsson (lower-body)

– Kris Letang… — Penguins PR (@PenguinsPR) April 11, 2026

Beslutet att vila stjärnorna kommer dock inte som någon överraskning. Penguins har redan säkrat andraplatsen i Metropolitan Division och därmed hemmaplansfördel i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Med två matcher kvar av grundserien finns det få incitament att ta risker.

– Vi tar oss igenom dagens match först, sedan får vi diskutera med det medicinska teamet och fatta beslut inför morgondagen, säger tränaren Dan Muse till NHL.com.

Han betonar samtidigt att många spelare har kämpat genom skador under en längre tid.

– Spelarna har gjort allt för laget. Många är slitna och småskadade, och vi kommer fortsätta utvärdera dag för dag.

För Crosby och Karlsson handlar det nu om återhämtning framför prestation. Penguins vet att deras chanser i slutspelet till stor del hänger på att lagets största profiler är fräscha när pucken släpps i första rundan.

Source: Pittsburgh Penguins @ Elite Prospects