Mäktiga milstolpen: Nionde spelaren någonsin att lyckas

Sidney Crosby fortsätter att skriva in sig i NHL:s historieböcker.

I nattens 6–3-seger mot St. Louis blev ikonen den nionde spelaren någonsin att nå milstolpen 1 700 poäng i NHL.

Därmed gör han spelare som Wayne Gretzky, Mark Messier och Mario Lemieux sällskap i det exklusiva sällskapet.

– Att ta plats med dem… Det var mina idoler när jag växte upp, säger Crosby.

Sidney Crosby.

Foto: Matt Freed/AP/Alamy

Nattens 6–3-seger mot St. Louis Blues blev en match att minnas för Sidney Crosby.



Pittsburgh Penguins-ikonen blev då den blott nionde spelaren i NHL-historien att nå milstolpen 1 700 poäng, då han stod för ett mål och två assist i segermatchen.



Därmed gör han Wayne Gretzky (2 857 poäng), Jaromir Jagr (1 921), Mark Messier (1 887), Gordie Howe (1 850), Ron Francis (1 790), Marcel Dionne (1 771), Steve Yzerman (1 755) och Mario Lemieux (1 723) sälllskap i det minst sagt exklusiva sällskapet.



– Att ta plats med dem… Det var mina idoler när jag växte upp. Jag trodde aldrig att jag skulle vara med dem, eller ens nära dem. Jag är tacksam över att jag har kunnat spela så här länge och få vara en del av det sällskapet, säger Crosby till NHL.com.

Har gjort 1 701 poäng på 1 362 matcher

Crosby inledde sitt poängmakeri i 6–3-segern genom att spela fram Parker Wotherspoon till dennes 3–2-mål i den andra perioden, innan han nådde milstolpen med sitt assist till Bryan Rusts 4–2-mål i inledningen av den tredje perioden.



Storstjärnan fyllde därefter på till 5–3 genom att bli målskytt själv och har nu gjort 1 701 poäng på 1 362 matcher.



– 1 700 poäng är otroligt. Att få vara en del av många av hans poäng, men så klart inte alla, har varit riktigt häftigt. Att få göra målet på poäng 1 700 är väldigt coolt och något jag kommer att minnas, säger Bryan Rust.

Slog nytt klubbrekord i Penguins

Förutom den mäktiga milstolpen slog Crosby också ett nytt klubbrekord i Penguins, då han nu innehar rekordet för flest antal multipoäng-matcher (498), ett rekord som han tidigare delat med Mario Lemieux (497).



– Det är så mycket statistik. Jag känner att jag inte tänker så mycket på det där, men det är grymt att vara i det sällskapet, säger Crosby.



Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues 6–3

Pittsburgh: Bryan Rust 2 (3), Anthony Mantha (5), Parker Wotherspoon (1), Sidney Crosby (7), Jevgenij Malkin (3).

St. Louis: Nick Bjugstad (2), Jordan Kyrou (3), Mathieu Joseph (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.



