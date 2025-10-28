Bryan Rust tvåmålsskytt när Pittsburgh vann mot St Louis

Pittsburgh vann med 6–3 mot St Louis

Pittsburghs femte seger på de senaste sex matcherna

Bryan Rust med två mål för Pittsburgh

Det blev Pittsburgh som vann matchen hemma mot St Louis i NHL på tisdagen. 6–3 (2–2, 1–0, 3–1) slutade matchen.

Segern var Pittsburghs femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har St Louis fyra förluster i rad.

Bryan Rust tvåmålsskytt för Pittsburgh

Bryan Rust gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Anthony Mantha och Parker Wotherspoon, målen för St Louis gjordes av Nick Bjugstad, Mathieu Joseph och Jordan Kyrou.

Den 15 april tar lagen sig an varandra igen, då i Enterprise Center.

Nästa motstånd för Pittsburgh är Philadelphia. Lagen möts tisdag 28 oktober 23.00 i Wells Fargo Center. St Louis tar sig an Detroit hemma onsdag 29 oktober 01.15.

Pittsburgh–St Louis 6–3 (2–2, 1–0, 3–1)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 1–0 (0.40) Bryan Rust (Erik Karlsson, Filip Hållander), 2–0 (0.59) Anthony Mantha (Jevgenij Malkin, Justin Brazeau), 2–1 (4.20) Nick Bjugstad (Nathan Walker, Tyler Tucker), 2–2 (15.45) Jordan Kyrou (Brayden Schenn, Dylan Holloway).

Andra perioden: 3–2 (26.39) Parker Wotherspoon (Sidney Crosby, Erik Karlsson).

Tredje perioden: 4–2 (40.41) Bryan Rust (Erik Karlsson, Sidney Crosby), 4–3 (44.36) Mathieu Joseph (Nick Bjugstad), 5–3 (56.39) Sidney Crosby (Bryan Rust), 6–3 (57.05) Jevgenij Malkin (Justin Brazeau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 4-1-0

St Louis: 1-1-3

Nästa match:

Pittsburgh: Philadelphia Flyers, borta, 28 oktober

St Louis: Detroit Red Wings, hemma, 29 oktober