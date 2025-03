Crosbys galna rekord – passerar Gretzky: ”Speciell milstolpe”

Sidney Crosby har snittat över en poäng per match – i 20 (!) säsonger. Med det passerar han nu Wayne Gretzky för flest någonsin.

– Jag är tacksam mot spelarna jag har spelat med som har hjälpt mig på vägen, säger superstjärnan till NHL.com.

Sidney Crosby passerar Wayne Gretzky.

Foto: Ron Chenoy-Imagn Images

Ett rekord som kändes oslagbart har blivit slaget. I 20 säsonger har Sidney Crosby gjort en poäng per match eller fler i NHL. En galen siffra för Pittsburghs kapten som i natt tog sig upp på 80 poäng. Eftersom han tidigare under säsongen missade två matcher säkrade han redan nu poängsnittet även i år.

Under varenda säsong i NHL-karriären har han alltså snittat över en poäng per match och nu passerar han även Wayne Gretzky.

Legendaren hade 19 säsonger med en poäng per match under sina första 19 säsonger i ligan. Crosby har sedan han kom in varit en av NHL:s bästa spelare och har trots en del skador levererat år ut och år in. I år har det blivit 80 poäng på 72 matcher.

Sidney Crosby passerar Wayne Gretzky: ”Otrolig bedrift”

Rekordet kommer i en match där Pittsburgh Penguins förlorade med 7-3 mot Buffalo Sabres.

– Det är lite svårt just nu efter en sådan här förlust. Jag tycker bara att det är många killar som har hjälpt mig på vägen och jag är tacksam mot spelarna jag har spelat med som har hjälpt mig på vägen. Det är en speciell milstolpe men självklart spelar man för att vinna, säger Sidney Crosby till NHL.com.

Det var i den första perioden när han reducerade till 2-1, på assist från Rickard Rakell, som rekordet var ett faktum.

– Det är anmärkningsvärt. Han är i ett sånt speciellt sällskap just nu med varje milstolpe han korsar. Det sätter honom bara i ett ännu mer elit sällskap än vad han redan är i. Jag tycker bara att 20 säsonger i rad med en sån konsekvens, det är en otrolig bedrift, säger tränaren Mike Sullivan.