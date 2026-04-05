Sidney Crosbys nya milstolpe – passerar legendaren

Sidney Crosby fortsätter skriva NHL-historia. I en målrik seger över Florida Panthers passerade superstjärnan Steve Yzerman och klättrade upp som sjua i tidernas poängliga – samtidigt som lagkamraten Jevgenij Malkin nådde en egen milstolpe.

Sidney Crosby är numera sjua i alla tiders poängliga i NHL. Foto: James Guillory-Imagn Images

Under lördagen passerade den 38-årige superstjärnan Steve Yzerman i den totala poängligan för grundserien och är nu sjua genom tiderna med 1 756 poäng i karriären. Noteringen består av 653 mål och 1 102 assist på 1 417 matcher.

Den trefaldige Stanley Cup-mästaren stod för sina assist nummer 40 och 41 för säsongen när Pittsburgh Penguins körde över Florida Panthers med 9–4. Först spelade han fram Erik Karlsson i powerplay, innan han senare i den andra perioden assisterade sin mångårige lagkamrat Jevgenij Malkin.

Med Yzerman passerad riktas nu blickarna mot nästa namn på listan – Marcel Dionne, som ligger sexa genom tiderna med 1 771 poäng.

Även om Crosby sannolikt inte når dit redan den här säsongen, med fem matcher kvar på Penguins spelschema, framstår det som realistiskt att han passerar Dionne under det sista året på sitt nuvarande kontrakt 2026/27. Därefter väntar en möjlig jakt på topp fem, där Ron Francis i dagsläget innehar femteplatsen med 1 798 poäng.

Överst i den historiska poängligan återfinns Wayne Gretzky, Jaromir Jagr, Mark Messier och Gordie Howe – med Gretzkys närmast osannolika facit på 2 857 poäng, varav 1 963 assist.

Men Crosby stod inte för kvällens enda milstolpe. Assisten till Malkin innebar att den ryske stjärnan nådde 1 400 poäng i NHL-karriären. Därmed blev han den 23:e spelaren i historien att nå den nivån – och en av endast tre aktiva spelare, tillsammans med Crosby och Alexander Ovechkin.

Erik Karlsson hade en rolig lördag med ett mål och tre assist. Det ger honom 64 poäng (14+50) på 72 matcher den här säsongen. Han ligger åtta i backarnas poängliga i NHL, fem poäng efter den poängbästa svenska backen, Rasmus Dahlin i Buffalo Sabres.

Segern innebär också att Pittsburgh närmar sig en slutspelsplats. Klubben jagar sitt första slutspel sedan 2022 – och siktar på att vinna en slutspelsserie för första gången sedan 2018.

Lista: NHL:s tio bästa poängplockare genom tiderna