Mästarnas mardröm: Stjärnan tvingas till operation

Seth Jarvis behöver operera sin axel. Foto: Bildbyrån.

Carolina Hurricanes vann häromveckan sin första Stanley Cup på 20 år sedan Vegas Golden Knights besegrats i finalen. Nu har man dock drabbats av en tung smäll som kommer påverka dem i starten av nästa säsong.

En av lagets främsta spelare, Seth Jarvis, tvingas nämligen operera en axel och kommer behöva gå igenom en lång rehabiliteringsperiod. Han kommer vara borta från spel i fyra till sex månader och kommer således vara tillbaka som tidigast i slutet av oktober.

– Förhoppningsvis i den kortare delen av det spannet. Men det är det tidsspann vi har fått, säger Carolinas GM Eric Tulsky.

Därför måste Seth Jarvis opereras

Carolinas GM bekräftar att Jarvis haft problemen ett tag och att man gärna hade genomfört operationen tidigare.

–Axlar är knepiga. När det väl börjar krångla kan man fortsätta förvärra det, och det kan begränsa vad man kan göra. Det är tufft, och till slut behöver det åtgärdas. Man kan stärka den och försöka ta sig igenom det, och det gjorde han ett tag. Förra året gick vi långt i slutspelet, men om vi hade missat slutspelet förra året hade han förmodligen gjort det här redan då.

– Sedan kom vi till den här säsongen och gick långt igen, och någon gång måste man bara göra det. Man kan inte vara begränsad resten av karriären. Man börjar tänka att vi kanske kommer att gå långt varje år, och då får man helt enkelt bita i det sura äpplet och få det gjort.

Jarvis, som spelade för Kanada i OS i Milano och i förra säsongens 4-Nations, gjorde 66 poäng (32 mål och 34 assist) på 71 matcher den här säsongen. Den 24-årige forwarden noterades sedan för 11 poäng (fyra mål och sju assist) på 19 matcher under Carolinas väg till Stanley Cup-titeln.