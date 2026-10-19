Stjärnvärvningens besvärande start: "Lämnat honom i sticket"

Sergej Bobrovskij har inte imponerat mellan Toronto Maple Leafs stolpar. Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Sergej Bobrovskij lämnade Florida Panthers efter två Stanley Cup-titlar och skrev på ett treårskontrakt värt 21 miljoner dollar med Toronto Maple Leafs. Men flytten har hittills inte inneburit någon sportslig succé för den 38-årige ryssen.

Efter lördagens 1–4-förlust mot New York Islanders har Bobrovskij ett facit på en seger, tre förluster och två övertidsförluster. Han har släppt in minst tre mål i samtliga sex starter och står noterad för en räddningsprocent på 89,1 samt ett snitt på 3,29 insläppta mål per match.

Mot Islanders gjorde han 16 räddningar och kan knappast lastas för de tre mål som föregick motståndarnas mål i tom kasse.

– Vi har verkligen lämnat honom i sticket under hans senaste starter. Vi måste bli bättre. Han gör sitt jobb och står för några stora räddningar, säger lagkaptenen Auston Matthews till Canadian Press .

”Vi måste hitta vårt spel”

Bobrovskij själv verkar inte vara särskilt bekymrad över den blytunga inledningen. Efter att ha vunnit Vezina Trophy två gånger under sin karriär vet han vad som krävs för att vända en negativ trend.

– Jag håller mig tålmodig och är redo för nästa skott, säger målvakten.

Han pekar samtidigt på att Toronto genomgått en stor förändring under sommaren, vilket innebär att laget fortfarande behöver hitta rätt tillsammans.

– Spelstilen är annorlunda. Det är nya spelare och ett nytt lag. Vi arbetar alla för att bygga kemi och förtroende. Vi måste hitta vårt spel och spela på samma våglängd, säger han.

Skadeproblem för Toronto

Toronto har dessutom drabbats av skadeproblem. Försvararen Chris Tanev och centern John Tavares väntas båda bli borta ytterligare en tid.

Maple Leafs har förlorat fyra av sina fem senaste matcher och har ett facit på bara tre vinster på de inledande nio matcherna. För att vända utvecklingen behöver laget både hitta stabiliteten defensivt och ge sin meriterade målvakt bättre förutsättningar.

Bobrovskij tänker i alla fall inte blicka bakåt.

– Jag är självsäker och känner mig bra med mitt spel. Jag ser fram emot nästa möjlighet.